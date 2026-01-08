Företag i Göteborg söker speditör för framtida uppdrag
Boxflow Staffing Syd AB / Speditörsjobb / Göteborg Visa alla speditörsjobb i Göteborg
2026-01-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boxflow Staffing Syd AB i Göteborg
, Partille
, Kungälv
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Om tjänsten
Nu söker vi speditör till kund i Göteborg för kommande behov.
Som speditör ansvarar du för transporter och trafikflödet från början till slut. Du tar hand om hela kedjan från inkommande order och kalkylering till återrapportering och resultatuppföljning. Därtill säkerställer du korrekthet och kvalité i arbetet som gör att det som överenskommits med kund levereras på utsatt tid. Du har daglig kontakt med kunder och leverantörer, främst via mail. Vid start får du en gedigen introduktion, både till företaget och rollen, samt vägledning av kollegor. Du blir en del av ett sammansvetsat team som tillsammans arbetar med att ta fram kundanpassade lösningar utifrån kundernas behov.
Tjänsten innebär ett konsultuppdrag där du anställs av Boxflow och hyrs ut till vår kund.
Arbetstiderna är förlagda dagtid 8:00-17:00 med omfattning 100%.
Profil & bakgrund
Som person tar du stort ägandeskap för dina ansvarsuppgifter, utförandet av dessa och säkerställer att alla blir slutförda i tid. Därtill är du duktig på att planera och driva ditt arbete framåt och ber om hjälp när det krävs. Du har en öppen inställning till andra människor och ser ett värde i att samarbeta. Därtill är mån om att skapa ett bra arbetsklimat, där du alltid ställer upp för att stötta dina kollegor vid behov. Som person är du öppen inför förändringar och trivs i en dynamisk roll och organisation. När det under tidsperioder blir stressigt har du förmågan att behålla lugnet och fortsätta arbeta strukturerat. För att trivas i rollen gillar du att ha tempo i ditt arbete och kan hantera hög arbetsbelastning utan att det påverkar kvaliteten i det du gör. Meriterande är om du har en bakgrund inom spedition. Publiceringsdatum2026-01-08Kvalifikationer
Avslutad gymnasieutbildning. Starkt meriterande med eftergymnasial utbildning inom spedition eller logistik
Erfarenhet av spedition
Talar och skriver flytande svenska och engelska
Goda IT-kunskaper och erfarenhet att jobba med system som stödjer transporten
Goda kunskaper i Microsoft Office (Word/Excel/Outlook)
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-4876944-1778527". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
Ingenjörsgatan 2 (visa karta
)
411 21 GÖTEBORG Arbetsplats
Boxflow Jobbnummer
9674719