Föreståndare till HVB, kvinnor i missbruk HosHanna AB

Om HosHanna AB
HosHanna AB grundades år 2011 och har sedan dess mött och stöttat människor i olika utsatta livssituationer.
Vi tror på varje människas förmåga att förändras, växa och skapa en ny riktning i livet - bara rätt stöd och trygghet finns på plats.
Nu tar vi nästa steg och öppnar ett HVB-hem för kvinnor med missbruksproblematik i Uppsala län.
Här vill vi bygga en varm, trygg och hoppfull plats där varje klient får möjlighet att börja om, hitta tillbaka till sig själv och skapa ett liv fritt från missbruk.
Vistelsen hos oss syftar till att:
• skapa trygghet och stabilitet i en skyddad miljö,
-erbjuda behandling som möter både missbruk och psykisk ohälsa,
• stärka självkänsla, självbestämmande och livskraft,
• förbereda för ett självständigt och meningsfullt liv.
HosHanna AB drivs av människor som vill göra skillnad - med hjärta, glädje och engagemang. Här arbetar du tillsammans med ett välfungerande och professionellt team som stöttar varandra, skrattar tillsammans och tror på att förändring är möjlig.
Om rollen
Som föreståndare på HosHanna AB får du en central roll i att forma verksamheten - både i uppstart och i fortsatt utveckling.
Du leder det dagliga arbetet och ansvarar för kvalitet, personal och samverkan med uppdragsgivare. Hos oss är ledarskapet nära, prestigelöst och värmebaserat - vi tror att gott ledarskap börjar med omtanke.
I din roll ingår att:
• Leda och utveckla verksamheten enligt gällande lagar och riktlinjer
• Stötta, handleda och inspirera medarbetarna i deras viktiga uppdrag
• Säkerställa struktur, kvalitet och dokumentation enligt SoL och IVO:s krav
• Samverka med socialtjänst, vård och andra viktiga samhällsaktörer
• Bidra till en trygg, stabil och respektfull miljö för våra boende
Vi söker dig som
• Har relevant högskoleutbildning, exempelvis socionom, beteendevetare eller likvärdig utbildning
• Har mångårig erfarenhet av likande verksamhet
• Är trygg i din yrkesroll och har erfarenhet av ledarskap
• Är empatisk, strukturerad och lösningsfokuserad
• Har ett starkt engagemang för klienter i förändring och återhämtning
Meriterande:
• Erfarenhet av att starta eller utveckla HVB-verksamhet
• Kunskap inom 12-steg, trauma, samsjuklighet, MI, CRA eller återfallsprevention
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder
• Möjlighet att påverka och forma en ny verksamhet från grunden
• En arbetsplats där hjärta och glädje präglar vardagen
• Ett sammanhållet, varmt team med gemenskap och humor
• Stöd från en erfaren och engagerad ledning
• Goda villkor, handledning och möjlighet till kompetensutveckling Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
