Föreståndare sökes till Viljan LSS och skola!
2025-08-11
Viljan LSS och Skola AB erbjuder en helhetslösning för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsvariationer, där boende och skola samverkar för att skapa en trygg, strukturerad och utvecklande vardag. Nu söker vi en engagerad och erfaren föreståndare som vill leda verksamheten med hjärta, kompetens och tydligt fokus på kvalitet. Om rollen Som föreståndare har du det övergripande ansvaret för att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning (LSS 9:8), med hög kvalitet och i enlighet med våra ledord: individanpassning, delaktighet, struktur och förutsägbarhet. Du leder ett kompetent team och arbetar nära både skola och boende för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra ungdomar. Arbetsuppgifter: Personal- och arbetsmiljöansvar
Kvalitetssäkring och uppföljning av insatser
Kontakt med myndigheter, vårdnadshavare och andra aktörer
Utveckling av rutiner och pedagogiskt arbetssätt
Ansvar för dokumentation och rapportering enligt LSS
Vi söker dig som: Har relevant högskoleutbildning (socionom, beteendevetare eller likvärdig)
Har minst 2 års erfarenhet av ledarskap
Har minst 2 års erfarenhet från LSS 9:8-boende
Har god kunskap om neuropsykiatriska diagnoser, särskilt AST
Är trygg i din ledarroll och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt
Har god kännedom om LSS
Vi erbjuder: En meningsfull roll i en verksamhet som gör verklig skillnad
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Kompetenta kollegor och ett nära samarbete med skolan
Fortbildning och stöd i din ledarroll
Naturnära miljö med fokus på hälsa, struktur och individens utveckling
Vad kan vi erbjuda dig?
Viljan är en del av Attendo, en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benify.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 7/9 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Viljan är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom IOF. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan arbetsplatsen för dig.
Välkommen med din ansökan!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Johanna Deblén 070-267 20 03 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viljan Individ och Familj AB
(org.nr 556477-8958), https://www.viljan.se Arbetsplats
Viljan Jobbnummer
9453363