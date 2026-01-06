Föreståndare & Placeringsansvarig Stödboende och skyddat boende
Vill du kombinera strategiskt ansvar, operativt ledarskap och extern samverkan i en roll där du gör verklig skillnad?
Svea Boende AB söker nu en Verksamhetsutvecklare / Föreståndare med placeringsansvar på heltid 100% till våra stödboenden och skyddade boenden i Malmö. Rollen är central i vår organisation och kombinerar ledning, kvalitet, verksamhetsutveckling och dialog med uppdragsgivare.
Om rollen
Som Verksamhetsutvecklare / Föreståndare & Placeringsansvarig har du det övergripande ansvaret för verksamhetens drift, kvalitet och utveckling, samt för mottagande och hantering av placeringar.
Ansvarsområden
Förestå och leda verksamheten i enlighet med gällande lagstiftning, tillstånd och kvalitetskrav
Utveckla stödboende och skyddat boende både strategiskt och operativt
Vara placeringsansvarig med ansvar för dialog och samverkan med socialtjänster
Bedöma, ta emot och matcha placeringar utifrån individens behov och verksamhetens uppdrag
Följa upp placeringar och säkerställa god kvalitet och kontinuerlig kommunikation med uppdragsgivare
Personalansvar, arbetsledning och kompetensutveckling
Säkerställa dokumentation, uppföljning, egenkontroll och avvikelsehantering
Medverka i upphandlingar, utvecklingsprojekt och kvalitetsarbete
Bidra till verksamhetens långsiktiga struktur, stabilitet och tillväx
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbete inom stödboende, skyddat boende eller liknande social verksamhet
Har haft ansvar som föreståndare, verksamhetsansvarig eller placeringsansvarig
Har god kunskap om SoL, LVU och socialtjänstens arbetssätt
Är trygg i samverkan med kommuner och socialtjänst
Är strukturerad, lösningsorienterad och trygg i ledarrollen
Har förmåga att kombinera kvalitet, relationer och affärsmässighet
Relevant högskoleutbildning inom socialt arbete, beteendevetenskap eller motsvarande är starkt meriterande.
Vad erbjuder vi dig?
Tjänsten är en nyckelroll på heltid med stort ansvar och tydligt mandat. Du ges goda möjligheter att påverka och utveckla verksamheten långsiktigt i en värderingsstyrd organisation med korta beslutsvägar. Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor som anpassas utifrån erfarenhet och ansvar.
Vi erbjuder:
Friskvårdsbidrag för din hälsa och välmående.
Flexpension som ger dig trygghet inför framtiden.
Kollektivavtal för bra villkor och trygghet i din anställning. Så ansöker du
