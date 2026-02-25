Föreståndare Bvkf Och Kemisamordnare Till K 4 Norrlands Dragonregemente
2026-02-25
K 4 är ett litet och familjärt regemente, vilket innebär en närhet till allt, såväl inom verksamheten som mellan kollegor. K 4 utbildar, utvecklar och leder jägarförband med kvalificerad förmåga att verka på djupet av fiendens gruppering, företrädesvis i den subarktiska miljön.
K 4 söker en föreståndare BVKF tillika Kemisamordnare med placering i Arvidsjaur, som vill vara med och fortsätta utveckla vår organisation.
Om enheten
Befattningen finns på Mark- och miljöavdelningen under Garnisonsstödsenheten. Mark- och miljöavdelningen hanterar tillståndspliktig verksamhet rörande verksamhets- och hanteringssäkerhet på garnisonen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga två ansvarsområden kommer att vara BVKF (Försvarsmaktens gemensamma anvisningar för åtgärder mot brand- och explosionsfara, vattenförorening, kemisk hälsopåverkan från brandfarliga varor m.m.) samt kemikaliesamordning. Du kan ibland komma att stödja garnisonens elsäkerhets- och systematiska brandskyddsarbete. Du kommer arbeta brett och fortlöpande kontrollera anläggningens säkerhet med uppgifter inom BVKF och kemikaliehantering, både i fält och på våra olika hanteringsplatser. I tjänsten ingår det att utbilda och genomföra delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Som BVKF-föreståndare är din uppgift att verka för att verksamheten bedrivs enligt de aktsamhetskrav och med iakttagande av de övriga skyldigheter som följer av lagar kopplat till dina ansvarsområden, exempelvis Lagen om brandfarliga och explosiva varor, Lagen om kemiska produkter samt arbetsmiljölagen och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Din tjänst innebär att du företräder Chef K 4 inom BVKF och kemikaliesamordning. Du kommer att arbeta både ute i fält och i kontorsmiljö. I tjänsten ingår även resor och utbildningar under både korta och längre perioder samt återkommande inspektioner. Inom BVKF kommer du även verka för att en fullgod hantering med förvaring och användning av kemiska produkter/varor på regementet och inom Arvidsjaur garnison. Befattningen kan också komma att innehålla uppgifter som Säkerhetsrådgivare Farligt gods (SRFG).
Då K 4 är en växande organisation kommer du att behöva vara beredd på att ibland utföra arbetsuppgifter som ligger utanför ordinarie områden, när behov finns.
Kvalifikationer
• B-körkort (manuell växellåda)
• Behärskar svenska och engelska språket i tal och skrift
• Godkänd gymnasieutbildning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt
• Utbildning eller arbetslivserfarenhet kopplad till hantering av brandfarliga eller explosiva varor som arbetsgivaren bedömer som relevant
Personliga egenskaper
För att trivas i rollen som föreståndare BVKF behöver du som person vara driven och flexibel samt ha god ledarskapsförmåga och förmåga att kunna tala inför större grupper. Du behöver ha god samarbetsförmåga och social kompetens då du dels kommer arbeta i grupp men även enskilt både på K 4 men även med andra förband. Du är lösningsorienterad, systematisk och trivs med ett högt arbetstempo. Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Tidigare erfarenhet av BVKF-relaterade uppgifter inom Försvarsmakten.
• Tidigare erfarenhet av administrativt arbete inom t ex lagerhållning, omsättning av lagar, förordningar och regler i verksamheten, framtagande av utbildningsunderlag med stöd av Office-paketet.
• Tidigare arbete med hantering och administration av kemikalier och kemiska produkter.
• Försvarsmaktens förarbevis för personbil, snöskoter, terränghjuling.
• Kunskaper inom Försvarsmaktens administrativa system (SAP, EMILIA, VIDAR)
• Utbildning och/eller erfarenhet av ADR/Farligt gods.
• Tidigare militär utbildning, t ex genomförd värnplikt.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är eller tidigare varit anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Arvidsjaur
Civil befattning
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
För upplysningar om befattningen kontakta: k4-garnse@mil.se
För upplysningar om rekryteringsprocessen kontakta: k4-hr@mil.se
Fackliga företrädare:
Officersförbundet, OKND, Elisabet Hökerberg K4-oknd@mil.se
Försvarsförbundet, OFR/S, Kristina Stavenor K4-forsvarsforbundet@mil.se
SACO-S Marcus Pavval, k4-saco-s@mil.se
Ovan nås även via växeln: 08-788 75 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-19. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Norrlands dragonregemente är ett av Sveriges nya regementen, men med en lång och anrik historia. Förbandet kan agera och verka i alla Sveriges miljöer, där krigsförmågan i den subarktiska miljön är kärnan och specialiteten. Regementets huvudort är Arvidsjaur, vars ödemarksmiljöer och närhet till fjällen ger svåra och utmanande förhållanden för våra soldater att träna i. Läs mer på : www.forsvarsmakten.se/k4
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
