Forensisk socialutredare till Rättsmedicinalverket i Göteborg
2025-09-29
Vill du vara med och stärka rättssäkerheten? På Rättsmedicinalverket samarbetar experter inom rättsmedicin, rättskemi, rättsgenetik och rättspsykiatri för att ge rättsväsendet svaren de behöver. Varje detalj kan vara avgörande, och oavsett om du arbetar direkt med analyser och utredningar eller i en stödjande roll, bidrar du till ett rättssäkert samhälle.
Rättsmedicinalverket har fått två nya uppdrag - att utföra riskbedömningar på uppdrag av Kriminalvården gällande fråga om villkorlig frigivning samt att utföra särskilda riskutredningar gällande säkerhetsstraff på uppdrag av domstol. Ikraftträdande för uppdragen är 1 januari 2026 respektive 1 mars 2026. Verksamhetens organisation och struktur formas under närmsta år tillsammans med uppdragsgivare och medarbetare. För att möta en ökad ärendemängd och nya arbetsuppgifter rekryterar vi ett antal nya medarbetare och vi söker nu en forensisk socialutredare till rättspsykiatriska undersökningsenheten i Göteborg.
Ditt uppdrag
Den rättspsykiatriska undersökningen genomförs av ett tvärprofessionellt team bestående av rättspsykiater, forensisk socialutredare, psykolog och omvårdnadspersonal. Undersökningsteamets uppdrag är att utifrån en medicinsk, psykologisk och social referensram besvara domstolens frågor avseende allvarlig psykisk störning och eventuellt överlämnande till rättspsykiatrisk vård. Socialutredningen är en av flera utredningar som ingår i den rättspsykiatriska undersökningen.
Som forensisk socialutredare kommer du bland annat att kartlägga de sociala omständigheter som föregått gärningen och att bedöma den undersöktes psykosociala funktionsnivå. Utredningsarbetet innebär samtal med de som utreds, referentsamtal och genomgång av stora mängder skriftligt material samt att sammanställa underlaget i en skriftlig produkt. Efter genomgången utbildning kommer du som socialutredare också att delta i arbetet med riskbedömningar av livstidsdömda som ansökt om att få sitt straff tidsbestämt. På sikt kommer arbetet sannolikt också att innefatta andra typer av utredningar avseende risken för återfall i brottslighet av allvarligt slag.Publiceringsdatum2025-09-29Kvalifikationer
• Socionomexamen
• Flerårig arbetslivserfarenhet som socionom
Meritande
• Det är särskilt meriterande om du har erfarenhet av rättspsykiatrisk utredningsverksamhet.
• Det är meriterande om du har erfarenhet av annat kvalificerat utredningsarbete inom socialtjänst, kriminalvård eller psykiatri samt om du har erfarenhet av rättspsykiatrins och/eller Kriminalvårdens målgrupper.
Personliga egenskaper och förmågor
Vi söker dig som har intresse för människor och som trivs med att arbeta inom bestämda tidsramar. Du är självgående och strukturerad genom att du planerar ditt arbete på ett effektivt sätt och håller tidsramar. Du har helhetssyn och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Arbetet förutsätter att du är kvalitetsmedveten och har en mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift. Förmåga att analysera information på ett systematiskt sätt är en förutsättning för att lyckas i arbetet. Det är också mycket viktigt att kunna samarbeta och skapa dialog och förtroende. Du har ett etiskt förhållningssätt, en förmåga att göra prioriteringar och visar omdöme vid uttalanden, ageranden och beslut.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningen
Tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Placering i Göteborg, Hisings Backa.
Det finns utifrån verksamhetens behov möjlighet att teckna enskild överenskommelse om distansarbete del av arbetstid. Rättsmedicinalverket tillämpar individuell lönesättning.
RMV är en del av rättskedjan och vi ställer höga krav på medarbetarnas omdöme och säkerhetstänkande samt respekt för lag och ordning. Som företrädare för Rättsmedicinalverket följer du den statliga värdegrunden och bidrar genom ditt sätt att agera till rättssäkerhet, rättstrygghet och förtroende för myndigheten.
Vi genomför en bakgrundskontroll genom att kontrollera belastningsregister inför anställning. RMV tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsprocess där det kan förekomma arbetspsykologiska tester, kunskapsprov eller arbetsprov. Inför anställning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utförs kontroller med Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg.
I samband med anställning vid Rättsmedicinalverket följer en skyldighet att krigsplaceras.
Vill du också vara med och bidra till ett rättssäkert samhälle?
Välkommen med din ansökan senast den 20 oktober 2025. Betyg och övriga handlingar tas med vid en eventuell intervju.
Rättsmedicinalverket värnar om en rekrytering fri från diskriminering och strävar efter att ge lika möjligheter för alla.
Vill du veta mer?
För mer information är du välkommen att kontakta gruppchef Jonatan Hellman tfn 010-483 46 28. Du kan också kontakta HR - specialist Lena Karlsson tfn 010 483 4620. Våra fackliga företrädare nås via vår växel tfn: 010-483 41 00. Facklig företrädare för Saco är Maritha Torkildsen Nilsson, för ST/OFR Selma El Hadi, och för Seko Christer Johansson.
Ta gärna del av våra förmåner: https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/att-jobba-pa-rattsmedicinalverket/formaner-hos-oss/
Vi är den medicinska länken i rättskedjan. Här arbetar sjuksköterskor, psykologer, rättspsykiater, socionomer, skötare, administratörer och många fler på uppdrag av bland annat polis, åklagare och domstol.
Här kan du möta några av våra medarbetare:https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/vara-medarbetare/Avdelningen
för rättspsykiatri undersöker på uppdrag av domstol om en person som är misstänkt för brott begått detta under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Vi gör också riskbedömningar när livstidsdömda ansöker om tidsbegränsat straff. Avdelning för rättspsykiatri består av två rättspsykiatriska undersökningsenheter placerade i Stockholm och Göteborg samt enheten för samordning placerad vid huvudkontoret i Stockholm.
Det här gör vi:
Rättspsykiatri - Rättsmedicinalverket (rmv.se)
Individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
