Forensiker inom verktygspårunderökningar till Kemi- och tekniksektionen, NF
2025-10-20
Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu forensiker till Spårgruppen på Kemi- och tekniksektionen, NFC Linköping. Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Nationellt forensiskt centrum är en avdelning inom Polismyndigheten. I nära samverkan med utredningsverksamheten leder, utvecklar och utför avdelningen forensiskt arbete för en framgångsrik brottsbekämpning. Avdelningen ansvarar för hela den forensiska processen inom polisen - från kriminaltekniska platsundersökningar, laborativ verksamhet och it-forensik till forensiska expertutlåtanden i brottmål. I uppdraget ingår också att agera expertstöd samt bedriva utbildning, strategisk forskning och utveckling för att framtidssäkra polisens forensiska förmåga.
Kemi- och tekniksektionen vid nationellt forensiskt centrum arbetar med att ta fram, identifiera och jämföra spår, material och ämnen av olika slag. Det handlar bland annat om fingeravtryck, skoavtryck, vapen, ammunition, inbrottsverktyg, explosivämnen, brandfarliga vätskor, miljöfarliga ämnen, färg och glas. Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
Vid NFC genomgår du en intern utbildning/upplärning med efterföljande examination innan behörighet ges att självständigt utöva forensikeryrket. Under utbildningsperioden som pågår i cirka två år har du titeln forensikeraspirant.
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen jämförande undersökningar av material som tillvaratagits av polisen i samband med brottsutredningar. I arbetet ingår bl.a att jämföra olika beslagtagna föremål för att undersöka om säkrade verktygsspår från en eller flera brottsplatser har avsatts med ett visst verktyg. Du förväntas även bedriva visst utvecklingsarbete inom det egna området samt delta i utbildning av personal inom rättsväsendet. Du kommer att ha direkta kontakter med uppdragsgivare inom rättsväsendet och vid behov svara som sakkunnig i domstol.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Akademisk examen på kandidatnivå med inriktning inom natur-/teknik- eller humanvetenskap, alternativt relevant kompetens inom ämnesområdet förvärvad på annat sätt.
• Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift motsvarande Europarådets nivåer C1 för läsa, tala, skriva och höra.
• Goda kunskaper i engelska språket, både i tal och skrift motsvarande Europarådets nivåer B2 för läsa och B1 för tala, skriva och höra.
• Fullgott färg-, siffer- och bokstavsseende.
Det är meriterande om du även har:
• Akademisk examen magister-/masternivå med inriktning inom teknikområdet, t.ex. materialkunskap eller produktionsteknik, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.
• Erfarenhet inom mikroskoparbete eller motsvarande jämförande arbete på bildskärm.
• Erfarenhet av ISO-certifierat kvalitetsarbete erfarenhet av att dokumentera information, sammanställa fakta eller skriva rapporter.
• Dokumenterad kunskap om eller arbetslivserfarenhet från rättsväsendet, polismyndigheten och/eller forensik.
• Dokumenterad arbetslivserfarenhet av praktisk tekniskt eller mekaniskt arbete.
Personliga egenskaper
Arbetsuppgifterna ställer krav på att du har ett väl utvecklat detaljseende samt är stabil, uthållig och arbetar strukturerat. För att trivas och bli framgångsrik i rollen som forensiker är du kvalitetsmedveten, öppen för att ge och få återkoppling, självständig och självgående. Då rollen innebär många kontaktytor ser vi det även som en självklarhet att du samarbetar och kommunicerar med andra på ett smidigt och prestigelöst sätt för att nå gemensamma mål.
I urvalsprocessen kommer anlagstest angående bl.a. mönsterigenkänning, detaljseende och färgseende att genomföras. Dessa tester tillsammans med kvalifikationer ligger sedan till grund för vidare urval till intervju.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Linköping
Arbetstid: Veckoplanerad arbetstid 5:2
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Forensiker
Enligt gällande lagstiftning, kräver anställningen att blivande anställd lämnar ett DNA-prov för registrering i myndighetens elimineringsdatabas.
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
