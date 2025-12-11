Föreningsutvecklare till Stockholms Kooperativa Bostadsförening
Vill du utveckla vår förening och stärka medlemmarnas engagemang, inflytande och delaktighet i en kooperation som förenar samhällsnytta med affärsmässigt fokus?
Då är du vår nya föreningsutvecklare! Här blir du en kraft i arbetet med att stärka och utveckla vår förening. Du arbetar nära våra medlemmar och driver initiativ som stärker delaktighet, engagemang, dialog och kunskap - både i våra kvarter och inom föreningens demokratiska strukturer. Rollen är central i SKB:s ambition att vara en modern, inkluderande och engagerande medlemsägd förening. Tillsammans med VD, föreningskoordinator, kommunikation och andra centrala funktioner ansvarar du för att skapa medlemsnytta och en levande medlemsdialog.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• Leda och driva arbetet med att stärka och förnya föreningsdemokratin, öka delaktigheten och engagemanget i föreningen samt främja kommunikation och samverkan mellan medlemmar, förtroendevalda och SKB:s olika avdelningar
• Planera, genomföra och följa upp möten, aktiviteter och event för medlemmar och förtroendevalda samt samordna erfarenhetsutbyte mellan kvarter och SKB:s verksamheter.
• Ge stöd, rådgivning och utbildning till förtroendevalda, kvartersråd och medarbetare inom SKB. Fungera som en utåtriktad kontaktperson för både boende och köande medlemmar.
• Driva utvecklingsprojekt och testa nya metoder för engagemangsformer, boendeinflytande och digitala plattformar för medlemsdialog och engagemang. Vara systemägare för kvarterens hemsidor och utveckla andra digitala verktyg som stödjer medlemsdialog och engagemang.
• Nätverka inom kooperation och civilsamhälle och omsätta insikter i SKB:s föreningsutveckling.
Den vi söker
Vi söker dig med erfarenhet av att arbeta inom en förening där du verkat nära aktiva medlemmar eller förtroendevalda. Med god kunskap om drivkrafter inom ideellt engagemang, engagemangsformer, föreningsutveckling och demokratiska processer har du förmågan att skapa delaktighet och inflytande. Du har erfarenhet av projektledning och utvecklingsarbete och är van att hålla utbildningar och presentationer. Din digitala kompetens är hög och du uttrycker dig mycket väl på svenska, både i tal och skrift, och har en pedagogisk och engagerande kommunikationsstil. Du trivs i en roll där du får kombinera strategiskt tänkande med praktiska insatser. Vi ser framför oss att du har en relevant akademisk utbildning samt ett genuint intresse för medlemsfrågor, delaktighet och hållbar utveckling och att du drivs av att bidra till en organisation där medlemmarnas röst verkligen spelar roll.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från kooperativa verksamheter, bostadsbranschen eller kunskap om digitala plattformar för medlemsengagemang.
Som person är du utåtriktad, relationsskapande och lyhörd med en naturlig förmåga att bygga förtroende och samarbeta effektivt med andra. Du arbetar strukturerat, tar ansvar och driver självständigt processer med ett affärsmässigt och hållbart fokus. Vi söker dig som är innovativ och modig, som vågar testa nya arbetssätt och driva utveckling.
Vi erbjuder
Hos SKB blir du en del av en långsiktig och värderingsstyrd organisation och får chansen att utveckla en modern förening samt bidra till att skapa mer än ett hem för våra medlemmar. Vi återinvesterar i verksamheten och våra välskötta fastigheter, vilket ger oss stabilitet, handlingsutrymme och ett tydligt fokus på medlemsnytta. SKB kännetecknas av goda resultat i medlems- och medarbetarundersökningar och vi är anslutna till Fastigos kollektivavtal.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Placeringen är på vårt kontor i Abrahamsberg, Bromma. Resor inom regionen förekommer, liksom visst kvälls- och helgarbete.
Välkommen med din ansökan!
Känns detta som en roll för dig? I så fall ser vi fram emot att du registrerar ditt CV och ett motivationsbrev om varför just du ska bli SKB:s nya föreningsutvecklare via signerarekrytering.se, som vi samarbetar med i denna rekrytering. Sista ansökningsdag är den 18 januari, men vänta inte med att skicka in din ansökan eftersom urval sker löpande. Eventuella frågor besvaras av någon av Signeras konsulter Anna Hultkrantz, tel. 073-834 33 20 eller Hanna Palmsten, tel. 076-301 95 57.
Om SKB
SKB är en kooperativ hyresrättsförening som bygger, förvaltar och hyr ut lägenheter till medlemmarna. Föreningen föddes för över hundra år sedan, ur viljan att tillsammans skapa ett bättre boende i ett snabbt växande Stockholm. Och det driver oss fortfarande. SKB har idag nära 9 000 lägenheter i Stockholms stad och ytterligare åtta kommuner. Det gör oss till den största privata hyresrättsaktören i Stockholm. Och den kooperativa hyresrätten har många fördelar - inte minst genom att den bidrar till en variation på bostadsmarknaden och stärker lokalsamhället. Våra egna medarbetare skapar tillsammans med de boende medlemmarna levande och trygga kvarter med delaktighet och gemenskap. Medlemmarnas engagemang är en av SKB:s grundpelare och bidrar till att föreningen utvecklas och förnyas. Vi har över 93 000 medlemmar, både boende och köande, som tillsammans utgör och äger föreningen. Den verkställande organisationen leds av en vd, utsedd av SKBs styrelse. Tillsammans med cirka 150 medarbetare drivs verksamheten som en ekonomisk förening på företagsmässiga villkor, med medlemmarnas bästa i fokus. Läs gärna mer på skb.org Ersättning
