Föreningen Solåkrabyn på Selaön söker 2 medarbetare inom boendet
2026-04-17
Solåkrabyn är en ideell förening som har socialterapeutisk LSS verksamhet för vuxna i Järna, Mölnbo och på Selaön i Stallarholmen.
Hos oss finns en arbetsmiljö med gemenskap och chansen att i möten med andra utvecklas i ett ömsesidigt lärande, i kunskap och som människa.
Vi söker dig som har ett intresse av att arbeta för och med de boende inom våra gruppbostäder.
Det är viktigt för oss att du har ett genuint intresse för människor. Att du bemöter våra boende med respekt och tar hänsyn till deras individuella behov och önskemål.
Eftersom arbetet är omväxlande är du trygg i dig själv, kan ställa om och anpassa dig till olika situationer. Du tycker om att lära dig nya saker, är uppmärksam och visar intresse för jobbet. Det är viktigt att du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och vågar ställa frågor när det behövs.
Du behöver ha vård- och omsorgsutbildning, likvärdig utbildning eller erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg. Behärska svenska i tal och skrift på grund av mycket dokumentation och kommunikation, datorvana och B-körkort fordras.
Erfarenhet av Alternativ kompletterande kommunikation - AKK samt erfarenhet av att ha arbetat med personer med funktionsvariationer ses som meriterande.
Arbetsuppgifterna består av att stödja, motivera och stimulera den boendes egen förmåga att utföra aktiviteter i det dagliga livet samt skapa förutsättningar för ett meningsfullt liv. I arbetsuppgifterna ingår skriftlig dokumentation dagligen.
Arbetstid: Schemalagd arbetstid, kvällar, helger samt sovande jour.
Sysselsättningen är deltid, ca 75% - 90%.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
via mail
E-post: henrik.lowe@solakrabyn.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Föreningen Solåkrabyn
Norra Östavägen 7B (visa karta
)
645 62 STALLARHOLMEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Föreståndare
Henrik Lowe henrik.lowe@solakrabynb.se 0152 333714 Jobbnummer
9860040