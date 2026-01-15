Föreningen Solåkrabyn på Selaön i Stallarholmen söker en kock, deltid 80%

Föreningen Solåkrabyn / Kockjobb / Strängnäs
2026-01-15


Solåkrabyn är en ideell förening som har socialterapeutisk LSS verksamhet för vuxna i Järna, Mölnbo och på Selaön i Stallarholmen, där vi erbjuder boende och daglig verksamhet.
I köket tillagar och serverar vi lunch och fika till våra arbetstagare och medarbetare, som serveras i vår lunchrestaurang. Även paketering och utskick av lunch förekommer.
Arbetsuppgifterna består bl a av matlagning och bakning, att matsedel upprättas och servering av lunch och evenemangsmåltider. Att kvalitetskontrollsystem och anvisningar tillämpas.
Kvalifikationer: Du behöver ha kockutbildning inom hotell / restaurang. Erfarenhet av att arbeta inom kök/restaurang är meriterande. B-körkort fordras då man vissa tider även arbetar i vårt kök i Järna.
Arbetstid: Dagtid, måndag - fredag. Även arbete på helg och storhelg förekommer.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-25.
Skriftlig ansökan till: Björn Åhman, som även kan ge ytterligare upplysningar. Telefonnummer: 070-2450994
Mail: bjorn.ahman@solakrabyn.se

Så ansöker du
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Föreningen Solåkrabyn
Solåkrabyn (visa karta)
645 62  STALLARHOLMEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9685129

