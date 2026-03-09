Föreningen Solåkrabyn i Järna och Mölnbo söker sommarvikarier
Föreningen Solåkrabyn-Ytterjärna / Vårdarjobb / Södertälje Visa alla vårdarjobb i Södertälje
2026-03-09
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Föreningen Solåkrabyn-Ytterjärna i Södertälje
Solåkrabyn är en ideell förening som har socialterapeutisk LSS verksamhet för vuxna i Järna, Mölnbo och på Selaön i Stallarholmen.
Hos oss finns en arbetsmiljö med gemenskap och chansen att i möten med andra utvecklas i ett ömsesidigt lärande, i kunskap och som människa.
Vi söker dig som har ett intresse av att arbeta för och med de boende inom våra gruppbostäder.
Det är viktigt för oss att du har ett genuint intresse för människor. Att du bemöter våra boende med respekt och tar hänsyn till deras individuella behov och önskemål.
Eftersom arbetet är omväxlande är du trygg i dig själv, kan ställa om och anpassa dig till olika situationer. Du tycker om att lära dig nya saker, är uppmärksam och visar intresse för jobbet. Det är viktigt att du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och vågar ställa frågor när det behövs.
Kvalifikationer: Du behöver ha vård- och omsorgsutbildning, likvärdig utbildning eller erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg. Behärska svenska i tal och skrift på grund av mycket dokumentation och kommunikation, datorvana och B-körkort fordras.
Erfarenhet av Alternativ kompletterande kommunikation - AKK samt erfarenhet av att ha arbetat med personer med funktionsvariationer ses som meriterande.
Arbetsuppgifterna består av att stödja, motivera och stimulera den boendes egen förmåga att utföra aktiviteter i det dagliga livet samt skapa förutsättningar för ett meningsfullt liv. I arbetsuppgifterna ingår skriftlig dokumentation dagligen.
Arbetstid: Schemalagd arbetstid, kvällar, helger samt sovande jour. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
via mail
E-post: rekrytering@solakrabyn.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "sommarvikariat". Arbetsgivare Föreningen Solåkrabyn
Solåkrabyn 3 (visa karta
)
153 91 JÄRNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Föreningen Solåkrabyn-Ytterjärna Jobbnummer
9785724