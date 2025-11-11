Forenede care, Upsala Hemvård söker sjuksköterska till landsbygden
Arbetsplatsen
Vi söker nu en sjuksköterska till Hagunda hemsjukvård, en av Forenede Cares enheter inom Uppsala hemsjukvård. Vår verksamhet drivs på uppdrag av Uppsala kommun och riktar sig till personer 65 år och äldre som bor i ordinärt boende.
Hos oss i Hagunda arbetar du i vackra lantliga omgivningar, där närheten till naturen kombineras med ett engagerat och utvecklande arbetsklimat. Vi är en enhet med stark teamkänsla, där samarbete och delaktighet är en självklar del av vardagen.
Forenede Care driver totalt sex hemvårdsenheter samt nattpatrull och jourverksamhet. Inom Uppsala hemsjukvård har vi korta beslutsvägar och ett nära ledarskap, vilket gör att vi snabbt kan fatta beslut och anpassa oss efter både patienternas och personalens behov.
Vi arbetar med personcentrerad vård, där varje vårdtagare står i fokus. Teamarbetet är en av våra största styrkor och du samarbetar nära sjuksköterskor, fysioterapeuter, undersköterskor, vårdbiträden, enhetschef och ärendeschemaplanerare. Tillsammans arbetar vi för att ständigt utveckla och förbättra verksamheten.
Arbetsuppgifter
Som legitimerad sjuksköterska hos oss skapar du förutsättningar för att våra patienter ska kunna leva ett så självständigt, delaktigt och meningsfullt liv som möjligt. Du har ett helhetsperspektiv på vården, där både det medicinska och det mänskliga är viktigt.
Du arbetar självständigt men alltid med stöd av teamet, och har ett arbetsledande ansvar enligt HSL. I rollen ingår även handledning av omvårdnadspersonal, där du bidrar med din kompetens och pedagogiska förmåga. Dokumentation enligt HSL är en naturlig del av ditt arbete.
Här ute på landet får du använda hela din kompetens - från klinisk bedömning och medicinska insatser till kreativ problemlösning i patienternas hemmiljö.
Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska eller distriktssjuksköterska, gärna med erfarenhet från äldreomsorg eller geriatrik. Du är trygg i din yrkesroll, tar ansvar och har lätt för att hitta lösningar även i nya situationer.
Vi söker dig som trivs med att arbeta både självständigt och i team, har ett gott bemötande och en positiv inställning till utveckling och förändring. Personlig lämplighet värderas högt.
B-körkort krävs.
Arbetstid/varaktighet
80-100 %. Dagtid, vardagar måndag-fredag.
Sista ansökningsdag
2025-11-30 Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Tillträde
Enligt överenskommelse.
Lön
Enligt överenskommelse.
Kontaktpersoner
Madelene Björklund, verksamhetschef
Telefonnummer: 073-9735718
E-postadress: madeleneb.uppsala@forenedecare.se Ersättning
