Forenede Care söker undersköterskor under sommaren till Korsnäsgården
Forenede Care AB / Undersköterskejobb
Vi på Forenede Care söker dig som vill jobba som vårdbiträde/undersköterska och vill jobba under hela eller delar av våren/sommaren på vårt hemtrevliga äldreboende Korsnäsgården
Som personal hos oss på Forenede Care arbetar du med att ge god omsorg, service och vård till våra boende.
Varje dag på Forenede Care är du med och formar framtidens äldreomsorg tillsammans med kunniga och engagerade kollegor.
Korsnäsgården är ett särskilt boende för personer med demenssjukdom. Boendet har 33 platser fördelade på fyra avdelningar. Boendet ligger i Korsnäs beläget vid vackra Runn. Kring boendet finns gott om möjligheter att parkera om du kommer med bil. Närhet finns till busshållplats både om du kommer med lokalbuss eller länsbuss direkt från Borlänge.
Hos oss får du kompetenta och hängivna chefer som stöttar och utvecklar dig i din roll som vårdbiträde och i din utveckling på Forenede Care. Vi driver ett företag där du är med och växer tillsammans med oss.
I tjänsten som vårdbiträde/undersköterska hos oss kommer du att utföra vård och omsorg utifrån kundens önskemål, och i enlighet med gällande biståndsbeslut med stort fokus på kvalitet. Det görs exempelvis genom att utföra personlig hygien, hjälpa till vid förberedelser och servering av måltid, svara på larm och socialt umgänge. Socialt umgänge kan bland annat handla om samtal, spel, cykeltur, musikaktiviteter eller liknande.
Som sommarvikarie hos oss har du goda chanser att få förlängning av tjänsten eller tillsvidareanställning.
Beskrivning av tjänsten
Vi söker just nu flera kollegor på heltid eller deltid till sommarvikariat med startdatum 2025-06-01 eller helst tidigare än så för så god introduktion som möjligt.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Vi ser det även som mycket meriterande ifall du har tidigare erfarenhet inom äldreomsorg och demensvård.
Innan vi erbjuder anställning ska du uppvisa oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även uppvisning av giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Vad får du av oss?
Påverkan. Vi jobbar ständigt för förbättring för att kunna erbjuda den mest högkvalitativa omsorgen och som vårdbiträde får du dagligen möjlighet att påverka hur vi arbetar.
Personlig utveckling samt kompetensutveckling. Vi kompetensutvecklar oss tillsammans för att tillsammans växa och nå företagets mål.
Trygghet och kollektivavtal. Du får en långsiktig och engagerad arbetsgivare som ser människor som sin viktigaste resurs.
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med 7400 medarbetare.
Vi har varit verksamma i Sverige sedan 1998. Hos oss kan du vara trygg som arbetstagare då vi ser våra medarbetare som vår viktigaste resurs. Med en kultur fylld av värme, glädje och stort engagemang arbetar vi kvalitativt med fokus på att alla vi arbetar för att alla ska få leva livet, hela livet.
Utöver äldreboende har vi verksamheter som bedriver hemtjänst, ASiH, palliativ vård, personlig assistans och hemsjukvård.
Sista ansökningsdag
Ange datum 2026-03-31
Du är efterlängtad - välkommen till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
