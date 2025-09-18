Förenade Familjehem söker Familjehemskonsulent runt Sundsvall
2025-09-18
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
, Hudiksvall
, Gävle
, Stockholm
, Örebro
Dina arbetsuppgifter
Som familjehemskonsulent kommer din främsta arbetsuppgift vara att utreda familjehem samt ge stöd och handledning till familjehemmen under placeringstiden. Du är delaktig i planering och genomförande av utbildning, föreläsningar och trivseldagar och deltar i uppföljningsmöten och samarbetsmöten relaterade till placeringarna.
Din tjänst innebär att du utgår från ditt hem och en stor del av ditt arbete innebär även resor där du kommer att besöka familjehemmen. Även resor till fysiska möten och handledning kommer att ingå i tjänsten. Din upplärning och visst arbete som nyanställd kommer förläggas på våra kontor.
Din roll är att arbeta i nära samarbete med familjehem och bidra till att skapa en positiv utveckling för barnen och deras familjer.
Matchar du profilen?
Du brinner för socialt arbete där din passion för att göra skillnad i människors liv är tydlig och inspirerande. Som person är du anpassningsbar och flexibel, alltid redo att möta förändringar och har en positiv inställning till utmaningar. Du är en mästare på att kommunicera i både tal och skrift och trivs med att skapa starka och givande relationer med uppdragsgivare, familjehem samt kollegor.
Som Familjehemskonsulent är det viktigt att kunna arbeta självständigt, planera, sätta upp mål och hålla tidsramar för att säkerställa och effektivisera dina arbetsprocesser. Rollen kräver ordning och reda, därav ser vi att du är noggrann och metodisk.
Utöver ovan är du en lyhörd och empatisk person som är bekväm med att erbjuda kontinuerligt stöd och rådgivning, där stort fokus ligger i att identifiera lämpliga familjer som kan ge den bästa omsorgen och stödet till barnet.
Vi ser det positivt om du har egna erfarenheter av att vara familjehem.
Förutom ovan egenskaper önskar vi följande kompetens och kunskap:
Du är utbildad Socionom eller har likvärdig högskoleexamen
Minst 2-4 års erfarenhet av att arbeta med familjehemsvård
Körkort B och tillgång till egen bil är ett krav.
Det här behöver du veta
Heltid, tillsvidare
Start omgående enligt överenskommelse
Bilresor förekommer mycket i tjänsten och du utgår ifrån ditt hem
Du har förtroendetid, vilket innebär att du planerar din egen arbetstid samtidigt som att det förväntas att du lägger viss arbetstid på kvällar och helger utifrån verksamhetens bästa
Vi vill ha din ansökan så fort som möjligt då ansökningar hanteras löpande
Kontaktuppgifter och ansökan
Ansöker gör du med CV och personligt brev.
Om du har frågor kring ansökan kan du kontakta
Mikaela Kellgren - mikaela@forenadefamiljehem.se
Vi ser fram emot att lära känna dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
E-post: ansokan@forenadefamiljehem.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Familjehemskonsulent Norr". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Förenade Familjehem Sverige AB
(org.nr 559066-1533), https://forenadefamiljehem.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Förenade Familjehem Sverige AB, Kontakt
Verksamhetsansvarig
Mikaela Kellgren Mikaela@forenadefamiljehem.se 073 351 44 38 Jobbnummer
9515343