Förenade Familjehem söker Familjehemskonsulent Gävleborgs län
Förenade Familjehem Sverige AB, / Socialsekreterarjobb / Ljusdal Visa alla socialsekreterarjobb i Ljusdal
2026-06-29
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Familjehemskonsulent som gör skillnad för barn och familjer!
Vill du arbeta i en roll där du varje dag bidrar till att skapa trygghet och bättre framtidsmöjligheter för barn? Vi söker nu en engagerad familjehemskonsulent som vill vara en viktig del i vårt arbete med att stötta familjehem och skapa hållbara placeringar.Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Som familjehemskonsulent har du en central roll i arbetet med att rekrytera, utreda och handleda familjehem. Du följer familjerna genom hela placeringstiden och fungerar som ett tryggt stöd för både familjehem och uppdragsgivare.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
Utreda och bedöma familjehem.
Ge stöd, handledning och rådgivning till familjehem under pågående placeringar.
Delta i uppföljnings- och samverkansmöten med kommuner och andra samarbetspartners.
Planera och genomföra utbildningar, föreläsningar och familjeaktiviteter.
Bidra till att skapa de bästa förutsättningarna för barnens utveckling och välmående.
Vara delaktig i matchningsprocessen
Du utgår från ditt hem och planerar till stor del din egen arbetsdag. Resor är en naturlig del av tjänsten då du regelbundet besöker familjehem och deltar i möten. Under introduktionen kommer delar av din upplärning att ske från något av våra kontor.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett stort engagemang för socialt arbete och som motiveras av att göra verklig skillnad för barn och familjer.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Är trygg i att arbeta självständigt och ta eget ansvar.
Har god förmåga att planera, prioritera och strukturera ditt arbete.
Är flexibel och trivs i en varierad arbetsvardag.
Är lyhörd, empatisk och har ett professionellt bemötande.
Bygger förtroendefulla relationer med familjehem, uppdragsgivare och kollegor.
Kommunicerar väl i både tal och skrift.
Har du egen erfarenhet av att vara familjehem ser vi det som meriterande.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Socionomexamen eller annan likvärdig högskoleutbildning.
Minst 2–4 års erfarenhet av arbete inom familjehemsvård.
B-körkort och tillgång till egen bil (krav). Vi erbjuder förmånsbil/tjänstebil efter 6 månader.
Vi erbjuder
En meningsfull roll där du gör skillnad för barn och familjer.
Stor frihet under ansvar med möjlighet att planera din egen arbetsdag.
En varierad tjänst med både självständigt arbete och nära samarbete med engagerade kollegor.
Introduktion och kontinuerligt stöd i ditt uppdrag.
Du ingår i en sammansvetsad grupp som regelbundet har personalträffar
Praktisk information
Provanställning 6 månader därefter tillsvidareanställning på heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Du utgår från ditt hem och resor ingår i tjänsten.
Förtroendearbetstid tillämpas, vilket innebär att du själv planerar din arbetstid. Arbete på kvällar och helger förekommer utifrån verksamhetens behov.Så ansöker du
Skicka in ditt CV och personliga brev så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Mikaela Kellgrenmikaela@forenadefamiljehem.se
Vi ser fram emot att höra från dig och kanske välkomna dig som vår nya kollega! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
Maila din ansökan
E-post: ansokan@forenadefamiljehem.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Familjehemskonsulent Norr". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Förenade Familjehem Sverige AB
(org.nr 559066-1533), https://forenadefamiljehem.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Förenade Familjehem Sverige AB, Kontakt
Rebecka Nyström rebecka@forenadefamiljehem.se 0735004727 Jobbnummer
9982489