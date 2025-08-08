Föredragande jurister till mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt
2025-08-08
Umeå tingsrätt är en av fem tingsrätter i landet som är mark- och miljödomstol. Tingsrätten har cirka 80 anställda, varav för närvarande drygt 30 personer arbetar vid mark- och miljödomstolen. Domstolen överprövar beslut enligt bl.a. miljöbalken, fastighetsbildningslagen och plan- och bygglagen samt handlägger som första instans bl.a. frågor om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Domsområdet för mark- och miljödomstolen utgör hela Norrbottens län, huvuddelen av Västerbottens län och en mindre del av Västernorrlands län.
Arbetet innebär
Som föredragande jurist arbetar du med att bereda mål, göra rättsutredningar, föredra mål för avgöranden, vara protokollförare vid muntliga förhandlingar, skriva förslag till domar och beslut samt att själv avgöra mål av enklare slag. Arbetet sker i nära samarbete med mark- och miljödomstolens juristdomare, tekniska råd och domstolshandläggare.
Du som söker
Du som söker ska ha juristexamen och vara notariemeriterad när tjänsten ska tillträdas. Vi lägger stor vikt vid juridisk skicklighet, omdöme och samarbetsförmåga. Det är värdefullt med kunskaper inom domstolens rättsområden och processrätt samt ett genuint intresse av domstolens verksamhetsområden. Du tycker också om att ta eget ansvar för att driva mål mot ett avgörande och arbetar gärna som spindeln i nätet vid kontakter inom och utanför domstolen. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsvillkor
Det är aktuellt med en eller flera anställningar. Tjänsterna är tillsvidareanställningar som inleds med sex månaders provanställning. Arbetet är i viss utsträckning förenat med resor med övernattning. Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Särskilt om din ansökan
Din ansökan ska bestå av CV, personligt brev, betyg från juristprogrammet och vitsord från din notarietjänstgöring. Om du för närvarande genomför notarietjänstgöring ska du i stället ange en referens från domstolen.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande arbete på en utvecklande arbetsplats. Som medarbetare på Sveriges Domstolar får du varje dag bidra till rättstrygghet vilket är ett av de viktigaste uppdragen i ett demokratiskt och rättssäkert samhälle.
Vi erbjuder även medarbetare flera olika förmåner och villkor för ett hållbart arbetsliv.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TUM 2025/410". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742) Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Umeå tingsrätt Kontakt
Administratör
Hanna Eriksson hanna.eriksson@dom.se 090-17 21 42 Jobbnummer
9450243