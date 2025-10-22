Föredragande jurister till Förvaltningsrätten i Stockholm
2025-10-22
Förvaltningsrätten i Stockholm är en modern och utvecklingsinriktad arbetsplats med engagerade medarbetare. Verksamheten kännetecknas av hög kvalitet och effektiv handläggning. Förvaltningsrätten i Stockholm är en av landets största domstolar och en av landets fyra migrationsdomstolar. Vi är drygt 500 medarbetare och våra största måltyper är migrationsmål, biståndsmål, socialförsäkringsmål, skattemål och mål om offentlig upphandling. Här kan du, tillsammans med kollegor med många kompetenser och bakgrunder, utvecklas och utmanas i ditt arbete. Här gör du skillnad varje dag!
Som föredragande jurist är du mycket betydelsefull för att domstolen ska kunna genomföra sin viktiga samhällsuppgift. Du arbetar med att göra rättsutredningar, upprätta förslag till domar och beslut, föredra mål och förslag till avgörande och skriva anteckningar vid muntliga förhandlingar.
Dessutom bereder du mål, tar ställning till praktiska och processuella frågor och har kontakt med parter. Målen du arbetar med kan vara mycket varierande och ibland kräva snabb hantering. I denna rekrytering söker vi föredragande jurister till flera av våra avdelningar. Domstolen har nio avdelningar med inriktning mot migration, skatt eller allmänna mål. Kvalifikationer
Vi söker dig som är jurist med juristexamen eller juris kandidatexamen. Du är notariemeriterad eller kommer att bli notariemeriterad senast den 2026-02-28 eller har minst två års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete på en allmän förvaltningsdomstol.
Det är meriterande om du efter examen har minst ett års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom förvaltningsrättens målområden.
För att prestera väl i tjänsten som föredragande jurist behöver du vara en mycket skicklig jurist med en mycket god juridisk metod och mycket god problemlösningsförmåga samt ha en mycket god skriftlig och muntlig framställningsförmåga. Du visar ett mycket gott omdöme, har en mycket god samarbetsförmåga samtidigt som du har en god förmåga att arbeta självständigt. Din arbetskapacitet är hög och du är resultatorienterad och utför arbetet på ett strukturerat och noggrant sätt. Du har en hög grad av självkännedom och drar lärdom av erfarenheter och feedback från omgivningen. Du kan snabbt anpassa dig till nya omständigheter samt är positiv och arbetar konstruktivt under press.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar.
Svenskt medborgarskap är enligt lag ett krav.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Arbetsprover och tester kan komma att bli aktuella som en del i rekryteringsprocessen.
Anställning
Tillsvidareanställning
Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.
Det kan eventuellt bli aktuellt med ytterligare tjänster.
Antal tjänster: 2 eller fleraÖvrig information
Till din ansökan ska du skicka CV, examensbevis och eventuellt bevis om notariemeritering. Ersättning
