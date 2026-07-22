Förebyggande socialsekreterare till individ- och familjeomsorgen vuxen
Katrineholms kommun, Social- och omsorgsförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Katrineholm Visa alla socialsekreterarjobb i Katrineholm
2026-07-22
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Vill du vara med och göra verklig skillnad i människors vardag?
Social- och omsorgsförvaltningen i Katrineholms kommun arbetar med stöd, omsorg och myndighetsutövning för människor i olika skeden av livet. Vårt uppdrag är brett och spänner över flera verksamheter, från äldreomsorg och hemsjukvård till individ- och familjeomsorg samt överförmyndarverksamhet.
Vi möter människor med olika behov, förutsättningar och livssituationer. Gemensamt för vårt arbete är att vi bidrar till trygghet, självständighet och ett värdigt liv. Hos oss får du vara en del av en verksamhet som utvecklas och som varje dag gör konkret skillnad för Katrineholms invånare.
Nu har vi möjlighet att utöka vår verksamhet med en förebyggande socialsekreterare. Det här är inte bara en ny kollega för oss — det är en ny tjänst, vilket innebär att du får en unik chans att forma uppdraget, påverka arbetssättet och bidra till hur vi utvecklar stödet inom hela individ- och familjeomsorgen med inriktning mot vuxna.
Vi söker en engagerad och driven socialsekreterare med fokus på förebyggande arbete inom ekonomiskt bistånd samt vuxenstödsenheten. Rollen innebär att arbeta tidigt i processer för att motverka hemlöshet, långvarigt behov av försörjningsstöd och stärka individers möjligheter till egen försörjning. På enheterna jobbar socialsekreterare med ekonomiskt bistånd och dödsbohandläggning, skadligt bruk och beroende, våld i nära relation/hedersrelaterat våld och förtryck, kriminalitet och hemlöshet. Inom vuxenstödsenheten finns boendepedagoger, alkohol- och drogterapeuter, kuratorer och budget- och skuldrådgivare.
Vi erbjuder dig ett omväxlande och spännande arbete med en individuell introduktion samt med möjlighet till kompetensutveckling. Arbetsplatsen har fina och ljusa lokaler med gångavstånd till tåg- och busstation men även bussförbindelser däremellan. Du har flextidsavtal och möjlighet till semesterväxling. Vi är måna om att du ska må bra och erbjuder bland annat friskvårdsbidrag på 2000 kronor per år.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Med utgångspunkt i den nya socialtjänstlagens fokus på tidiga och förebyggande insatser arbetar du som förebyggande socialsekreterare proaktivt och uppsökande för att motverka hemlöshet, förebygga långvarigt behov av försörjningsstöd och stärka individers möjligheter till egen försörjning. Du har ett nära samarbete med såväl interna som externa aktörer för att tidigt identifiera risker och bidra till hållbara lösningar.
I rollen ansvarar du för att utveckla och driva det vräkningsförebyggande arbetet. Du ger stöd, vägledning och motiverande insatser som syftar till att stärka individens självständighet. Det innebär att det även kan förekomma utredningar i form av myndighetsutövning. Arbetet sker i nära samverkan med bland annat hyresvärdar, Arbetsförmedlingen, regionen och budget- och skuldrådgivning, liksom andra relevanta aktörer.
Du ansvarar även för att genomföra informationsinsatser och ge rådgivning till samverkanspartners samt bidrar aktivt till utvecklingen av nya arbetssätt i linje med socialtjänstlagens ökade fokus på tidiga och förebyggande insatser. Tjänstens innehåll kan komma att utvecklas och förändras över tid utifrån verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom eller har annan akademisk examen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har B-körkort för manuell växellåda, goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift samt en god IT-vana med förmåga att arbeta i olika datasystem.
Du har kompetens inom området individ- och familjeomsorg med inriktning vuxenstöd samt ekonomiskt bistånd. Du har erfarenhet av arbete utifrån relevant lagstiftning, såsom SoL och OSL. Det är meriterande om du är utbildad i MI (motiverande samtal) och har erfarenhet av arbete med samsjuklighet, vräkningsförebyggande insatser samt brottsförebyggande arbete.
Som person är du initiativtagande och har förmåga att driva arbetet framåt genom att ta fram nya lösningar och omsätta idéer i praktiken. Du arbetar strukturerat genom att planera, organisera och prioritera effektivt samt skapa hållbara arbetssätt.
Du är relationsskapande, trivs i en utåtriktad roll och har lätt för att bygga och underhålla professionella nätverk. Samtidigt är du kreativ och bidrar med nya perspektiv och arbetssätt som kan omsättas i konkreta resultat i verksamheten.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Enligt Socialtjänstlagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs för att arbeta vid hem för vård eller boende (HVB-hem), stödboenden eller skyddade boenden. Detta beställer du på polisens hemsida. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla tillsvidareanställda erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332292/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Katrineholms Kommun
(org.nr 212000-0340)
Upplandsgatan 2 (visa karta
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641 36 KATRINEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Katrineholms kommun, Social- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0150-570 00 Jobbnummer
10009466