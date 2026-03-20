Fordonstestare till kund i Södertälje!
2026-03-20
Publiceringsdatum2026-03-20Dina arbetsuppgifter
Som fordonstestare till vår kund i Södertälje ansvarar du för att genomföra tester och kontroller av personbilar för att säkerställa funktion, säkerhet och kvalitet före leverans eller efter reparation. Du arbetar i en verkstadsmiljö tillsammans med tekniker och administrativ personal där noggrannhet, tydlig dokumentation och problemlösning är centralt. Rollen innefattar praktiska provkörningar, diagnostik och verifiering av utförda åtgärder.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Utföra provkörningar och funktionstester enligt checklistor och fastställda rutiner
Genomföra diagnostik med diagnosverktyg och läsa av felkoder
Kontrollera bromsar, styrning, belysning, däck, elektronik och andra säkerhetskritiska komponenter
Dokumentera testresultat i verkstadssystemet och rapportera avvikelser eller behov av ytterligare åtgärder
Samarbeta med tekniker för att reproducera fel, föreslå åtgärder och verifiera utförda reparationer
Säkerställa ordning och säkerhet i arbetsområdet samt följa rutiner för arbetsmiljö och miljöhantering Kvalifikationer
Utbildning inom fordonsteknik eller motsvarande praktisk erfarenhet från verkstad är meriterande
Erfarenhet av felsökning eller fordonstestning är önskvärt
God datorvana för dokumentation i administrativa system
Förmåga att kommunicera tydligt på svenska i tal och skrift
Noggrann, säkerhetsmedveten och lösningsfokuserad med god samarbetsförmåga
Körkort B (manuell)
Vad vi erbjuder
Arbete i en modern verkstad i Södertälje med engagerade kollegor och tydliga rutiner
Möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning
Marknadsmässig lön och anställningsvillkor enligt överenskommelse eller kollektivavtal
En inkluderande arbetsplats där säkerhet, kvalitet och kundservice värderas högt Så ansöker du
Vi behandlar ansökningar löpande. Skicka din ansökan och CV redan idag - varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7380594-1903715". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
Södertälje City (visa karta
)
151 71 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Fordonsakademin Jobbnummer
9808949