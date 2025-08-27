Fordonstekniker | Volvo Cars | Göteborg
2025-08-27
Som en del av Research & Development så kommer du hos oss på Preparation Workshop arbeta med den allra senaste fordonstekniken. Vi preparerar, förbereder för diverse prov och certifieringar, bygger om, utrustar, uppdaterar Volvo Cars testbilsflotta. Dessutom stöttar vi med vår tekniska kunskap under expeditioner över hela världen.
Här har du möjlighet att i ett tidigt skede vara med och utveckla framtidens fordonsteknik.
Om uppdraget
• Tillträde: omgående eller enligt överenskommelse
• Visstidsanställning
• Heltid
• Göteborg, Torslanda
• Dagskift
Vad kommer du att utföra?
Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak bestå av preparering av testutrustning på våra provobjekt och förbereda dem för diverse prov och certifieringar. Utöver detta kommer du uppdatera hårdvara och eventuell mjukvara samt montering av prototypdetaljer. Arbetet sker på komplettbilar i alla delar av fordonet.
Om dig
För att vara behörig att jobba på Volvo krävs lägst godkänt (eller lägst E) i följande gymnasieämnen:
• Matematik a/1, Samhällskunskap a/1. Svenska a/1 eller svenska som andraspråk a/1 & Engelska a/5.
• Fordonsteknisk utbildning eller liknande
• Erfarenhet inom fordonsteknik, god kunskap om bil-el samt datorvana
• Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
• B-körkort
Innehar du körkort med BE-behörighet eller truckkort är detta meriterande. Utbildning eller erfarenhet inom elektrifierade fordon samt svetskunskaper är även detta meriterande.
Vad vi erbjuder dig
En anställning som bemanningskonsult bygger på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Som konsult får du självklart friskvårdsbidrag. I det här konsultuppdraget har du dessutom möjlighet att köpa gymkort till ett kraftigt rabatterat pris på SATS som ligger vägg i vägg med Volvo Cars.
Såhär beskriver våra nuvarande konsulter jobbet på Volvo Cars:
• Bra kollegor och sammanhållning
• Varierande arbetsuppgifter
• Man är aktiv hela tiden, det finns alltid något att göra
• Gemenskap
• Bra lagledare
• Bra utvecklingsmöjligheter
• Kreativt arbete
• Bra balans med fritiden
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag. Vi erbjuder spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär - både på kort och lång sikt.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos Lernia får du:
• Marknadsmässig lön
• Semester, pensionsavsättning och försäkringar
• Friskvårdsbidrag och företagshälsovård
• En dedikerad konsultchef som stöttar dig i din yrkesroll
