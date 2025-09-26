Fordonstekniker Toyota Sydost i Kalmar
Har du ett brinnande intresse för bilar och för att skapa nöjda kunder?
Vill du vara en del av ett dynamiskt team där alla arbetar för att ge kunder bästa tänkbara service? Vi söker nu en tekniker till Toyota Sydost i Kalmar.
Jobba med oss på Toyota Sydost i Kalmar.
Vi är inte bara en arbetsplats utan det är en möjlighet för dig att utveckla din framtid. Vi är en värdeskapande organisation som ger dig plats att växa genom spännande utbildningar, coaching, samarbete och nya utvecklingsmöjligheter. Här blir du en viktig teamspelare för att skapa hållbara, innovativa lösningar och en trygg arbetsplats.
Vi är måna om att våra medarbetare ska må bra, både på och utanför jobbet.
Medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i åtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Vi erbjuder bra personalrabatter, förmåner, friskvårdbidrag och en personlig utvecklingsplan.
Vi söker dig som...
Är kvalitetsmedveten, noggrann och har förmågan att ge bra service och skapa goda kundrelationer
Har en stor portion personligt engagemang
Är självgående tekniker med en del yrkeserfarenhet och söker en ny utmaning i din karriär
Strävar efter att prestera högt genom att du lägger ner tid och energi på dina arbetsuppgifter.
Du kommer arbeta i en professionell verkstadsmiljö där vi omger oss av kvalitativa produkter inom det största märket i bilbranschen.
Krav:
Fordonsteknisk utbildning
Erfarenhet från jobb som tekniker
B-körkort
Svenska i tal och skrift
Vilja att lära nytt och utvecklas i rollen
Meriterande:
Kompetens för elarbeten
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som servicetekniker utför du service, reparationer och tillbehörs monteringar på nya och begagnade bilar inför leverans till kund. Vi ser även en stor tillväxt inom LCV så som ev påbyggnationer och övrig extrautrustning.
Genom ditt professionella och positiva förhållningssätt hittar du bästa möjliga lösning för varje kund.Publiceringsdatum2025-09-26Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, men vi tillämpar provanställning och placering är på Toyota Sydost i Kalmar.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef.
Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan redan idag. Då vi arbetar för en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@toyotasydost.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bil och Motor i Sydost AB
(org.nr 556999-9351), http://www.toyotasyost.se
Scheelegatan 6 (visa karta
)
392 38 KALMAR Arbetsplats
Bil & Motor i Sydost AB Kontakt
Richard Reinholdsson richard.reinholdsson@toyotasydost.se 0480-408604 Jobbnummer
9529173