Fordonstekniker till VO Ambulans sydväst Malmö
Gör skillnad. Varje dag.
Är du fordonstekniker som gillar att samarbeta och vill bidra till att vår fordonspark alltid är i bästa skick?
Verksamhetsområdet (VO) ambulans, som tillhör Medicinsk Service, ansvarar för ambulansverksamhet i nordvästra och sydvästra Skåne med ambulansstationer på tretton orter. Ambulanssjukvården i Region Skåne har utvecklats till en regionalt likställd verksamhet, med samarbete över tidigare länsgränser, gränslös dirigering, gemensamma behandlingsriktlinjer och gemensam kompetensutveckling. Verksamhetsområdet omfattar cirka 390 medarbetare.
VO ambulans ansvarar för att bedriva ambulanssjukvård i hela västra Skåne från Trelleborg i söder till Båstad i norr inklusive Ven. De större ambulansstationerna har vi i Malmö sydväst, Landskrona/Helsingborg och Ängelholm i nordväst.Publiceringsdatum2025-11-04Arbetsuppgifter
VO ambulans söker en fordonsansvarig servicetekniker med placering i det sydvästra distriktet. Tjänsten är en heltidstjänst med arbetstider måndag till fredag. Här blir du en av två fordonstekniker som arbetar med våra fordon/ambulanser med tillhörande utrustning. Du ingår i vårt Serviceteam där samarbete är viktigt och vi hjälps åt med diverse sysslor. Hos oss är det högt i tak och vårt motto är att alla är lika värda. Totalt är vi fyra tekniker, sex handläggare och två enhetschefer i vårt serviceteam.
I tjänsten har du löpande ansvar för driftrelaterade frågor i och kring ambulanserna/verksamhetsbilar. Du ser till att verksamheten har de antal bilar som uppdraget kräver i nära samarbete med våra chefsstöd/enhetschefer. Vidare ingår i ansvaret att boka service/reparationer, ha kontakt med vårt försäkringsbolag vid skadeanmälan samt boka årliga besiktningar. Tillsammans med våra handläggare i nordväst lägger ni upp logistiken kring förflyttning av ambulanser till och från stationer/serviceställe mm. Vi har idag över 50 fordon till vårt förfogande; allt ifrån verksamhetsbilar (personbilar) till lätta lastbilar (ambulanser) med C körkort som behörighetskrav på alla ambulanserna. Kvalifikationer
För tjänsten är giltigt körkort lägst nivå C1 alternativt körkort B taget före juli 1996 ett krav.
Det är meriterande om du är utbildad fordonstekniker eller motsvarande, och gärna med en bred erfarenhet av fordonsrelaterad problemlösning, med allt ifrån uppkomna elfel till mindre reparationsarbeten. Har du erfarenhet av nuvarande radiosystem RAKEL ser vi även det som meriterande. Då vi jobbar i många olika stödsystem är det fördelaktigt att du ha en god och bred datorvana.
Du som söker har ett högt ansvarstagande och har både förmåga och intresse av att med tiden blir självgående i de frågor och problem som uppstår i och kring våra fordon. Dessutom är du van vid ett högt tempo och har lätt för att prioritera och ställa om, allt eftersom olika situationer uppstår. Som person är du lyhörd och har lätt för att se och bemöta olika kolleger i alla delar av verksamheten. Vidare har du har ett öppet sinne och en känsla för verksamhetens kärna.
Låter det som ett spännande uppdrag och en roll för dig? Tveka då inte att söka tjänsten! I denna rekrytering tillämpas löpande urval, så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Medicinsk service är en av Region Skånes tolv hälso- och sjukvårdsförvaltningar, med cirka 2 000 medarbetare. Vi möter vårdens behov av ambulanssjukvård, bild- och laboratorieteknik, klinisk träning och laboratoriemedicin. Den laboratoriemedicinska verksamheten omfattar områdena arbets- och miljömedicin, biobank, genetik, immunologi och transfusionsmedicin, kemi, farmakologi, mikrobiologi samt patologi. Även smittskydd och vårdhygien tillhör förvaltningen. Inom förvaltningen bedriver vi även forskning.
