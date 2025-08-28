Fordonstekniker till Torvalla Bil Sätra - KIA
2025-08-28
Har du några års erfarenhet som Tekniker och vill fortsätta utvecklas tillsammans med oss på Torvalla Bil och arbeta med KIA? Då ser vi fram emot att du ska bli en del av vårt team!
På Torvalla Bil genomsyrar den familjära känslan vår kultur tillsammans med vår värdegrund. Vi tror på att låta medarbetare växa tillsammans med oss och erbjuder därför ett certifierat utbildningsprogram genom KIA så att du kan fortsätta utvecklas i ditt yrke som Tekniker.
Som Tekniker kommer du att arbeta med varierande typer av arbeten med fokus på felsökning och diagnostik. I takt med att vårt produktutbud utvecklas kommer du som Tekniker även få arbeta med senaste tekniken, vilket exempelvis inkluderar moderna hybrider och el-bilar.
Vi erbjuder dig en viktig, social och varierad roll i ett stabilt familjeföretag där vi behandlar alla lika. Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp där vi hjälper varandra för att tillsammans skapa goda resultat med nöjda kunder i fokus. Vi har en platt struktur med bra och öppen kommunikation inom teamet på plats.
Som Tekniker hos oss får du möjlighet att arbeta i en ny, ljus verkstad med moderna lyftar och avancerad utrustning.
Din Profil
Vi söker dig som är noggrann och har ett strukturerat arbetssätt. För att lyckas väl i rollen är du vetgirig och med viljan att utföra arbete av hög kvalitet lär du dig gärna nya instruktioner. Du är driven och en trivs med problemlösning. Vi tror att du som söker har ett intresse för bilar och teknik och söker ständigt ny kunskap för att fortsätta utvecklas i ditt yrke. Du arbetar självständigt men trivs med att ha ett nära samarbete med dina kollegor.
Grundläggande krav:
• Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet som Tekniker
• B-körkort (manuellt)
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av el- och hybridfordon
• Erfarenhet av KIAOm företaget
För oss är det viktigt att alla som jobbar hos Torvalla Bil mår bra, därför erbjuder vi friskvårdsbidrag men även andra förmåner som rikskort och förmånliga rabatter. Vi säkerställer bra arbetsvillkor och du omfattas av kollektivavtal. Som en del av vår företagskultur erbjuder vi hobbykvällar, lokala aktiviteter, samt årlig kick-off med företaget!
Torvalla Bil fortsätter växa. 2022 utökade vi vår verksamhet i Sätra med ytterligare en anläggning som enbart fokuserar på KIA. Tillsammans med två till KIA anläggningar är Torvalla Bil Stockholms största återförsäljare av KIA. Anläggningen har en del med försäljning och en verkstadsdel där vi utför service samt felsökningar och hantering av dessa.
Hos oss arbetar du i ett tajt team med korta vägar till beslut, vi arbetar tillsammans mellan avdelningar där våra relationer driver oss framåt!
Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering och frågor kring tjänsten besvaras av rekryterare June Pärnänen på telefonnummer 070 622 60 19.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, vi ser fram emot din ansökan! Ersättning

Fast l?n
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Svensk Autorekrytering AB
