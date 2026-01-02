Fordonstekniker till södra Stockholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-02Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta hos en auktoriserad bilverkstad med ett team av flera duktiga tekniker. Arbetet innebär att du kommer att hantera en rad uppgifter relaterade till bilunderhåll och reparationer. Du kommer att genomföra allt från rutinmässig service till mer omfattande reparationer, felsöka problem och arbeta förebyggande för att säkerställa att fordonen fungerar optimalt.Profil
Vi ser att du som söker har en fordonsteknisk utbildning alternativt motsvarande eftergymnasial utbildning. Som junior mekaniker kommer du så småningom bli självständig genom företagets gedigna introduktion. Som person är du social och har lätt att kommunicera och samarbeta med dina kollegor.
B- körkort
God dator- och systemvana
Behärskar svenska i tal och skrift
I denna rekrytering får du en trygg anställning hos Starfinder. Det finns även stora möjligheter att få en anställning direkt hos kund. Frågor om tjänsten och processen besvaras av Frida Eriksson, 076-009 65 02. Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från dig, välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Starfinder AB
(org.nr 559193-7205) Kontakt
Frida Eriksson frida.eriksson@starfinder.se Jobbnummer
9667401