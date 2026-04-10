Fordonstekniker till Räddningstjänsten Östra Götaland
Vid Räddningstjänsten Östra Götaland arbetar vi alla för samma mål. Att göra olyckorna färre och skadorna mindre. Vi måste kunna sprida kunskap, hantera många sorters olyckor och möta medmänniskor. Och vi måste finnas där för varandra. Vår styrka är att vi har så många olika styrkor. Vilken är din? Det är stor chans att den passar in hos oss.Publiceringsdatum2026-04-10Beskrivning
Som fordonstekniker hos Räddningstjänsten Östra Götaland spelar du en viktig roll i att hålla våra räddningsfordon trygga, driftsäkra och redo när larmet går. Här får du jobba i en verkstad där teamkänsla, stolthet och ansvar går hand i hand - och där ditt arbete faktiskt gör skillnad för hela samhället. Det här är en arbetsplats där du både får tänka själv och jobba nära dina kollegor. Du får också möjlighet att påverka hur vi jobbar och bidra till smartare och mer effektiva arbetsrutiner.Dina arbetsuppgifter
Hos oss får du en varierad arbetsdag där du jobbar med allt från service och reparationer till felsökning på våra tunga fordon och specialutrustning. Du jobbar både med mekaniska delar och system som el, hydraulik och den specialutrustning som finns på brand- och utryckningsfordon. Arbetet innebär också att du ser till att fordonen är driftsäkra, besiktade och redo att åka ut när larmet kommer. Det ingår att göra förebyggande underhåll, planera reparationer och dokumentera det arbete som utförs. Du samarbetar med andra tekniker inom förbundet och stöttar våra stationer när det behövs. Du kommer även ha möjlighet att arbeta med vårt nya stora släcksystem som används vid större oljebränder och liknande händelser.Kvalifikationer
För att söka tjänsten som fordonstekniker hos oss på Räddningstjänsten Östra Götaland är det viktigt att du har följande kvalifikationer:
Fordonsteknisk utbildning på gymnasienivå eller motsvarande arbetserfarenhet (skall krav)
Erfarenhet av mekaniskt arbete med tunga fordon (skall krav)
Kunskaper i el, fordonsteknik och hydraulik (skall krav)
Erfarenhet av plåt- och svetsarbete (meriterande)
Du behöver ha grundläggande datorvana och kunna arbeta i de diagnostikprogram som används för våra fordon. Det är också viktigt att du kan uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift. För tjänsten krävs B-körkort. C-körkort är meriterande att ha redan när du söker, men det är inget krav för att lämna in en ansökan. Eftersom rollen på sikt kräver C-behörighet tar vi en dialog om hur och när det kan lösas om du går vidare i rekryteringsprocessen. Vi erbjuder en dynamisk och meningsfull arbetsmiljö där du som fordonstekniker kommer att spela en avgörande roll i vår verksamhet. Som fordonstekniker hos oss arbetar du främst dagtid mellan klockan 07.00 och 16.00, och du har möjlighet att använda flextid efter överenskommelse. Tjänsten är placerad i Norrköping, men vid behov kan du stötta verksamheten på andra stationer inom förbundet. Just nu bygger vi dessutom helt nya, moderna verkstads lokaler i Klinga, som kommer att ligga i direkt anslutning till vårt toppmoderna övningsfält.
Vi hanterar ansökningar löpande, så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Viktigt att veta
Vi erbjuder dig en arbetsplats i ständig utveckling, och vi jobbar aktivt med medarbetarskap och ledarskap för att skapa en attraktiv arbetsplats för alla representerade yrkesroller, och både kvinnor och män. Eftersom vi är viktiga för våra invånare är det värdefullt för oss som räddningstjänst att vi speglar samhället. Vi värderar därför kulturell kompetens då vi ser att det tillför ytterligare förståelse, erfarenhet och kunskap i våra möten med invånare samtidigt som det utvecklar vår organisation.
Vi arbetar aktivt med en trygg och hälsosam arbetsplats med en nolltolerans mot kränkande särbehandlingar, trakasserier och diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares välmående och arbetar aktivt för en god balans mellan arbete och privatliv, med möjlighet till träning och en hållbar arbetsbelastning. Vi är en drog- och alkoholfri arbetsplats så därför gör vi drogtest med stöd av företagshälsovård innan anställning. Vi följer arbetsrättsliga lagar och vi har kollektivavtal vilket vi ser som en trygghet i arbetslivet.
Tjänsten kan komma att säkerhetsklassas enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inom vår verksamhet är samtliga medarbetare krigsplacerade. För att underlätta vår bedömning av inkomna ansökningar använder vi en elektronisk ansökningsblankett. Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av GDPR (dataskyddsförordningen). Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar.Om företaget
Vi är ett kommunalförbund som har fem medlemskommuner: Linköpings, Norrköpings, Söderköpings, Valdemarsviks och Åtvidabergs kommuner. Vi är totalt omkring 470 medarbetare inom både förvaltningsorganisationen och den utryckande verksamheten. Förbundet omfattar fyra heltidsstationer, tolv deltidsstationer och fyra räddningsvärn, och vi har i genomsnitt cirka 75 medarbetare i tjänst dygnet runt.
Förtroendet för räddningstjänsten är stort bland invånarna. De litar på att vi finns där för dem i vardagen, i alla situationer. För att leva upp till det förtroendet behöver vi kunna lösa många olika utmaningar.
Vi måste sprida kunskap. De vi möter ska veta hur de undviker faror och olyckor - hemma, på jobbet, i naturen. Det gäller alla invånare i alla åldrar, men inte minst framtidens säkerhetsambassadörer på förskolor och skolor.
Vi måste kunna släcka bränder, snabbt och säkert, och hjälpa till vid alla olika sorters olyckor. Vi måste kunna möta våra medmänniskor, där de befinner sig. Både geografiskt och känslomässigt. Vi måste kunna hantera människor i kris. Professionellt och emotionellt.
Och vi måste finnas där för varandra, och se till att alla som jobbar hos oss har de bästa förutsättningarna att uppfylla sitt viktiga uppdrag.
Vår styrka är att vi har så många olika styrkor. Så vilken är din? Det är stor chans att den passar in hos oss.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götala
(org.nr 222000-2758), http://www.rtog.se/
Albrektsvägen 150 (visa karta
)
602 39 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norrköping Kontakt
Susanna Ahl, rekryterande chef 010-4804003
9846150