Fordonstekniker till Norra Stockholm!
Fordonsakademin Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2026-04-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fordonsakademin Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Publiceringsdatum2026-04-23Om tjänsten
Vi söker en erfaren fordonstekniker till Norra Stockholm för en tillsvidareanställning på heltid. I rollen ansvarar du för service, underhåll och reparation av personbilar i vår verkstad. Arbetet innebär diagnostik, felsökning och förebyggande underhåll med fokus på hög kvalitet, säkerhet och effektivt arbetsflöde. Du ingår i ett sammansvetsat team och samarbetar nära drift- och arbetsledare för att säkerställa hög tillgänglighet på fordonsflottan.Profil
Vi söker dig som är utbildad fordonstekniker/mekaniker eller har motsvarande erfarenhet från tung fordonsservice. Du har goda kunskaper i moderna diagnostikverktyg, motor- och transmissionssystem samt luftbromssystem. Erfarenhet av arbete med hydraulik, elsystem och AdBlue/avgasrening är meriterande. Du är strukturerad, problemlösningsorienterad och har ett tydligt säkerhetstänk. För att trivas i rollen bör du vara självgående samtidigt som du har förmåga att samarbeta i team. Kommunikation på svenska i tal och skrift krävs.Arbetsuppgifter
Utföra service, felsökning och reparation av personbilar, släp och övriga tunga fordon
Genomföra tekniska kontroller, diagnostik och funktionsprov med moderna diagnosverktyg
Byta komponenter och system såsom motorer, växellådor, bromsar, fjädring och elsystem
Utföra förebyggande underhåll enligt serviceplaner och dokumentera utfört arbete i system
Deltaga i felsöknings- och förbättringsarbete för att öka fordonsparken tillförlitlighet
Bidra till en säker arbetsmiljö genom att följa rutiner, rapportera avvikelser och underhålla verktyg och utrustning
Vi söker dig som
Har fordonsutbildning eller motsvarande praktisk erfarenhet av tunga fordon
Har goda kunskaper i diagnostik, elsystem och mekaniska system
Är noggrann, problemlösningsorienterad och har ett tydligt säkerhetstänk
Kan arbeta självständigt och tillsammans med kollegor i team
Behärskar svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal
Marknadsmässig lön och möjlighet till kompetensutveckling
En inkluderande arbetsmiljö med fokus på säkerhet och lagarbete
Moderna verktyg och arbetsutrustning samt möjlighet att arbeta med ny teknik
Möjlighet till vidareutbildning och certifieringar inom branschenSå ansöker du
Är du intresserad? Vi intervjuar löpande, skicka din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt. Rekryteringen hanteras av Fordonsakademin.
Om Fordonsakademin
Fordonsakademin är specialiserade på kompetensförsörjning inom fordons- och transportbranschen. Vi arbetar med rekrytering, bemanning och utbildning för att säkerställa att rätt kompetens matchas med rätt uppdrag. Vi värdesätter yrkesstolthet, inkludering och långsiktig utveckling.
Sista dag att ansöka är 2026-10-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
Anderstorpsvägen 22 (visa karta
)
171 54 SOLNA Arbetsplats
