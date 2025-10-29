Fordonstekniker till Mekonomen Bilverkstad Motala, Allbilservice!
2025-10-29
Är bilar ditt stora intresse? Är du noggrann och effektiv och trivs med att arbeta med duktiga kollegor i ett starkt team - i så fall kommer du att trivas hos oss på Mekonomen Bilverkstad Motala, Allbilservice!
Vill du arbeta i stora anpassade lokaler, med moderna verktyg och en bra arbetsmiljö med proffsiga medarbetare så är det här verkstaden för dig!
Som fordonstekniker ska du ha ett gott sinne för affärer och förstå vikten av att sätta kunden och service i första rummet. Tjänsten innebär felsökningar, reparationer och service på personbil och transportbilar av alla bilmärken.
Som fordonstekniker ska du ha ett gott sinne för affärer och förstå vikten av att sätta kunden och service i första rummet. Tjänsten innebär felsökningar, reparationer och service på personbil och transportbilar av alla bilmärken.
Mekonomen gör billivet enklare genom att erbjuda ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda, innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Vi är Nordens ledande bildelskedja med egen grossistverksamhet, butiker och verkstäder. Genom rikstäckande butiks- och verkstadsnät har Mekonomen den bästa tillgängligheten i branschen under varumärkena Mekonomen Bilverkstad och MekoPartner. Vårt kundlöfte är Ett enkare billiv som grundar sig i våra värderingar; kundorientering, flexibilitet, kompetens, ansvar och affärsmässighet.
