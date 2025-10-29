Fordonstekniker till Mekonomen Bilverkstad Lambohov Linköping!
Meko Sales AB / Maskinreparatörsjobb / Linköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Linköping
2025-10-29
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Meko Sales AB i Linköping
, Norrköping
, Vimmerby
, Eksjö
, Västervik
eller i hela Sverige
Är bilar ditt stora intresse? Är du noggrann och effektiv och trivs med att arbeta med duktiga kollegor i ett starkt team - i så fall kommer du att trivas hos oss på Mekonomen Bilverkstad Motala, Allbilservice!
Vill du arbeta i stora anpassade lokaler, med moderna verktyg och en bra arbetsmiljö med proffsiga medarbetare så är det här verkstaden för dig!
Som fordonstekniker ska du ha ett gott sinne för affärer och förstå vikten av att sätta kunden och service i första rummet. Tjänsten innebär felsökningar, reparationer och service på personbil och transportbilar av alla bilmärken.
• Engagerad, ansvarsfull och serviceinriktad
• Ordningssinne
• God datorvana
• Erfaren & Självgående
• Arbetslivserfarenhet på minst 3 år som bilmekaniker
• Erfarenheter från originalhandeln är ett plus
• B-körkort
Kunskap och personliga egenskaper
Du har ett tekniskt kunnande och ett stort bil intresse. Du är själv van vid att söka information och kunna utföra arbete på en bil självständigt. Utöver ditt teknikintresse förstår du vikten av en god kundrelation och har lätt för att samarbeta. Du har en positiv inställning till jobb, tar egna initiativ och eget ansvar. Det är viktigt med kvalitet och noggrannhet i arbetet. Du har en vilja att lära och tar gärna del av de utbildningsmöjligheter som erbjuds.
Vi erbjuder
Som en ledande aktör i branschen erbjuds du ett spännande arbete i en innovativ koncern som värdesätter hög kvalitet. Med en effektiv logistikkedja kan vi erbjuda både konsumenter och företag lösningar för ett enklare och mer prisvärt billiv. Verkstaden tillhör koncernen FT Verkstad Group som har bilverkstäder anslutna till Mekonomen i Linköping, Mjölby & Motala. Är du vår nya medarbetare kommer du erbjudas vidareutbildning via koncernens utbildningsakademi, ProMeister Academy.
• Tjänsten är en heltidstjänst 100%
• Tillsvidareanställning med individuell lönesättning
• Start:Omgående
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Kontaktperson:
Mikael Thiman 073-0305959jobb@ftverkstad.sewww.ftverkstad.se
Ansök senast 30 december.Personlighet är viktigt för oss! Därför ber vi alla som söker jobb hos oss att svara på ett kort personlighetstest. Det ger oss möjlighet att få en mer objektiv bild av dig som person och kommer att användas som en del av beslutsunderlaget i urvalet. Länken till testet skickas ut i ett separat mail dagen efter att du skickat in din ansökan och vi vill be dig svara på testet så snart du kan. Som en del av vår rekryteringsprocess genomförs även en bakgrundskontroll innan anställning kan bli aktuell. Detta innefattar belastningsregisterutdrag och ev. ekonomisk kontroll (UC).
Personuppgiftshantering Meko Sweden AB. nr. 556724-9254 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i samband med denna rekrytering. Läs vår policy om hur vi behandlar dina personuppgifter:
PowerPoint Presentation
Mekonomen gör billivet enklare genom att erbjuda ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda, innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Vi är Nordens ledande bildelskedja med egen grossistverksamhet, butiker och verkstäder. Genom rikstäckande butiks- och verkstadsnät har Mekonomen den bästa tillgängligheten i branschen under varumärkena Mekonomen Bilverkstad och MekoPartner. Vårt kundlöfte är Ett enkare billiv som grundar sig i våra värderingar; kundorientering, flexibilitet, kompetens, ansvar och affärsmässighet. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meko Sales AB
(org.nr 556157-7288), https://www.mekonomen.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mekonomen Sverige Jobbnummer
9580612