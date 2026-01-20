Fordonstekniker till Exclusive Cars Västberga
The We Select Company AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2026-01-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The We Select Company AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Exclusive Cars är Sveriges största fristående importör och återförsäljare av bilar från Nordamerika, och marknadsledare på USA-bilar och pickuper i Sverige sedan 1990. Med mottot "Don't dream it - drive it!" erbjuder vi bilar med attityd och körglädje som du inte hittar hos de vanliga bilhandlarna.
Vi har fullserviceanläggningar i Västberga och Sollentuna, och våra verkstäder är auktoriserade för bland annat Cadillac, Chevrolet, Corvette, GMC, Hummer, Ford F-150, Dodge och Ram Trucks. Vi är kvalitetskontrollerade av DEKRA samt medlemmar i SFVF.
Hos oss blir du en del av ett passionerat team med stort fokus på kundservice i världsklass, samarbete och personlig utveckling - och där du får vara med och forma nästa steg i vår fortsatta tillväxtresa.Publiceringsdatum2026-01-20Om tjänsten
Är du en fordonstekniker med ett par års erfarenhet som trivs med variation, tempo och att jobba tätt tillsammans med kollegor? Hos Exclusive Cars i Västberga söker vi nu en fordonstekniker med bra grundkunskap, verkstadsvana och ansvarskänsla, och med stolthet för ditt hantverk.
Du arbetar produktionsnära och stöttar verkstaden med service- och montagearbeten samt kompletterande moment i pågående jobb. Ofta arbetar ni två på samma bil för att skapa tempo och kvalitet i leveransen. Du har ingen fast station, utan rör dig mellan bilar och arbetsmoment utifrån dagens planering, vilket innebär variation och att du jobbar där behovet är som störst.
Tjänsten är placerad i Västberga.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Stötta verkstaden i det dagliga flödet och avlasta i olika typer av jobb utifrån dagens behov.
Utföra arbeten som inte kräver fordonslyft, exempelvis enklare mekanik, service-relaterade moment och förberedelser.
Arbeta i team, ofta två personer på samma bil, med parallella moment för effektiv leverans.
Bidra till kvalitet och ordning genom kontrollmoment, noggrannhet och god verkstadsrutin.
Samarbeta med kollegor för smidiga flöden och hög leveranskvalitet.
Vi erbjuder
En modern arbetsmiljö med hög standard och professionell utrustning.
Möjlighet att arbeta med exklusiva USA-bilar i en marknadsledande verksamhet.
Ett kompetent och engagerat team där samarbete är en självklarhet.
Löpande utbildning och utvecklingsmöjligheter för att du ska växa i din roll.
En arbetsplats där kvalitet, kundfokus och din insats verkligen uppskattas.
Variation i arbetet, med fokus på service, enklare reparationer och parallella moment i verkstadsflödet.
Vi söker dig som har
Teknisk utbildning inom fordonsmekanik eller motsvarande erfarenhet.
Några års erfarenhet från fordonsbranschen.
Bra grundkunskap och erfarenhet av att utföra servicearbeten (t.ex. service, enklare reparationer och rutinmoment).
B-körkort (C-körkort meriterande).
Grundläggande kunskaper i teknisk engelska.
Meriterande med erfarenhet av amerikanska bilmärken.Dina personliga egenskaper
Du är praktiskt lagd, ansvarstagande och gillar att få saker gjorda. Du trivs när arbetsdagen är varierad och när du får jobba nära andra i team. Du har ordning omkring dig, är lösningsorienterad och bidrar till en trygg och effektiv verkstad.
Låter detta som din nästa utmaning? Välkommen med din ansökan och bli en del av Exclusive Cars-teamet. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://exclusivecars.se/
Elektravägen 7-9 (visa karta
)
126 30 HÄGERSTEN Arbetsplats
Exclusive Cars Västberga Jobbnummer
9694842