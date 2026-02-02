Fordonstekniker till Exclusive Cars Sollentuna
2026-02-02
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
Publiceringsdatum2026-02-02
Exclusive Cars är Sveriges största fristående importör och återförsäljare av bilar från Nordamerika, och marknadsledare på USA-bilar och pickuper i Sverige sedan 1990. Med mottot "Don't dream it - drive it!" erbjuder vi bilar med attityd och körglädje som du inte hittar hos de vanliga bilhandlarna.
Vi har fullserviceanläggningar i Västberga och Sollentuna, och våra verkstäder är auktoriserade för bland annat Cadillac, Chevrolet, Corvette, GMC, Hummer, Ford F-150, Dodge och Ram Trucks. Vi är kvalitetskontrollerade av DEKRA samt medlemmar i SFVF.
Hos oss blir du en del av ett passionerat team där kundservice i världsklass, samarbete och personlig utveckling står i fokus - och där du får vara med och forma nästa steg i vår fortsatta tillväxtresa.Om tjänsten
Är du en erfaren fordonstekniker med passion för bilar och ett skarpt öga för detaljer? Hos Exclusive Cars ges du möjlighet att arbeta i en modern verkstadsmiljö med engagerade kollegor och fordon i premiumsegmentet. Din insats är avgörande för att våra bilar, oavsett märke, levererar den prestanda och kvalitet som våra kunder förväntar sig.
Tjänsten är placerad i Sollentuna.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Diagnostik och felsökning med hjälp av modern test- och diagnosutrustning.
Service, reparationer och förebyggande underhåll med hög precision och kvalitet.
Kvalitetssäkring genom noggranna kontroller efter utfört arbete.
Samarbete med servicerådgivare och övriga kollegor för effektiva flöden och en smidig serviceprocess.
Delta i interna utbildningar och hålla dig uppdaterad om teknisk utveckling inom fordonsbranschen.
Vi erbjuder
En modern arbetsmiljö med hög standard och professionell utrustning.
Möjlighet att arbeta med exklusiva USA-bilar i en marknadsledande verksamhet.
Ett kompetent och engagerat team där samarbete är en självklarhet.
Löpande utbildning och utvecklingsmöjligheter för att du ska växa i din roll.
En arbetsplats där kvalitet, kundfokus och din insats verkligen uppskattas.
Variation i arbetet - från rutinservice till avancerad felsökning på specialimporter.
Vi söker dig som har
Teknisk utbildning inom fordonsmekanik eller motsvarande erfarenhet.
Gärna erfarenhet av amerikanska bilmärken (meriterande men inget krav).
Stark diagnostisk förmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt.
B-körkort. C-körkort är meriterande.
Grundläggande kunskaper i branschengelska.
Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och effektivt, även när tempot är högt.Dina personliga egenskaper
Du är noggrann, ansvarstagande och gillar tekniska utmaningar. Du trivs i ett högt arbetstempo, samarbetar lätt med andra och drivs av att leverera arbete med hög kvalitet. För dig är ordning, säkerhet och kundnytta självklara delar av ett bra hantverk.
Låter detta som din nästa utmaning? Välkommen med din ansökan och bli en del av Exclusive Cars-teamet. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://exclusivecars.se/
Rotebergsvägen 2 (visa karta
)
192 78 SOLLENTUNA Arbetsplats
Exclusive Cars Sollentuna Jobbnummer
9718854