Fordonstekniker till Exclusive Cars nya anläggning i Sollentuna!
The We Select Company AB / Maskinreparatörsjobb / Sollentuna Visa alla maskinreparatörsjobb i Sollentuna
2025-11-12
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The We Select Company AB i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Exclusive Cars är marknadsledare inom import av bilar från Nordamerika. Sedan 1990 har vi erbjudit exklusiv service och unika bilmodeller som inte finns hos de vanliga bilhandlarna. Våra verkstäder är auktoriserade för Cadillac, Chevrolet, Corvette, GMC, Ford F-150, Hummer, Dodge, Ram Trucks samt specialister, Lincoln och Jeep.
Är du en erfaren tekniker med passion för bilar och ett öga för detaljer? Hos Exclusive Cars får du chansen att utveckla din tekniska kompetens i en modern verkstadsmiljö, där du tillsammans med ett engagerat team säkerställer att varje bil lever upp till högsta standard. Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Då är du den Fordonstekniker vi söker! Publiceringsdatum2025-11-12Om tjänsten
I vår nya, toppmoderna anläggning får du möjlighet att arbeta i en modern verkstadsmiljö. Ditt arbete som fordonstekniker hos oss är avgörande för att varje bil, oavsett märke, ska leverera den exceptionella prestanda och kvalitet som våra kunder förväntar sig
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Diagnostik och felsökning: Identifiera tekniska problem och fel med hjälp av modern diagnostikutrustning.
Underhåll & reparation: Utföra rutinservice, reparationer och förebyggande underhåll på fordonen med hög precision.
Kvalitetssäkring: Genomföra noggranna kontroller efter service och reparationer för att säkerställa att alla fordon lever upp till våra höga krav.
Samarbete: Arbeta nära servicerådgivare och övriga teammedlemmar för att optimera arbetsflödet och säkerställa en sömlös serviceprocess.
Kontinuerlig utveckling: Hålla dig uppdaterad med de senaste tekniska framstegen inom fordonsindustrin och delta i interna utbildningar
Vi erbjuder
Inspirerande arbetsmiljö: Arbeta i vår nya, moderna anläggning i Sollentuna - En plats som främjar innovation, teamwork och personlig utveckling.
Utvecklingsmöjligheter: Få möjlighet att fördjupa dina kunskaper genom kontinuerlig kompetensutveckling.
Arbeta med bilar i toppklass: Bli en del av ett team där kvalitet och service står i fokus.
Trygga anställningsvillkor: En konkurrenskraftig anställning med attraktiva villkor där din insats verkligen gör skillnad.
Vi söker dig som har
Har en teknisk utbildning inom fordonsmekanik eller liknande, gärna med erfarenhet av Amerikanska bilmärken.
Är noggrann, lösningsorienterad och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Har en stark diagnostisk förmåga och inte räds för att ta sig an tekniska utmaningar.
Innehar B-körkort (krav) C-körkort är meriterande
Är angelägen om att utveckla din kompetens i en innovativ och växande verksamhet.
Har grundläggande kunskaper i Engelska
Är du redo att ta din tekniska karriär till nästa nivå? Skicka in din ansökan idag och bli en del av Exclusive Cars - där vi tillsammans levererar service i världsklass! Välkommen till Exclusive Cars - där passion och precision möts! Vi ser fram emot att tillsätta tjänsten omgående och behandlar ansökningarna löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum
OBS: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://exclusivecars.se/
Rotebergsvägen 2 (visa karta
)
192 78 SOLLENTUNA Arbetsplats
Exclusive Cars Sollentuna Jobbnummer
9602221