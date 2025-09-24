Fordonstekniker till Docksta Buss & Truck - Örnsköldsvik
Byberg & Nordins Busstrafik AB / Maskinreparatörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla maskinreparatörsjobb i Örnsköldsvik
2025-09-24
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Byberg & Nordins Busstrafik AB i Örnsköldsvik
, Kramfors
, Sollefteå
, Härnösand
, Umeå
eller i hela Sverige
Vill du arbeta hos ett företag som satsar på att du ska utvecklas samt skaffa dig yrkeserfarenheterfarenhet genom spännande och varierande arbetsuppgifter? Tycker du precis som vi att ingenting är omöjligt? Är teknik och att meka det roligaste du vet? Då kan denna tjänst vara något för dig!
Vi erbjuder en rolig arbetsplats, trevliga kollegor, välutrustade verkstäder, friskvårdbidrag samt förmånlig sjukvårdsförsäkring och kollektivavtal.
Tjänsten:
Vi behöver förstärka vår verksamhet med en fordonstekniker för tunga fordon (buss). Du kommer ingå i ett mindre team och tillsammans ansvarar du och dina kollegor för service, underhåll och reparationer av bussar. I tjänsten ingår att utföra felsökningar, service och reparation. Det är viktigt att du är noggrann och tar ansvar för att säkerställa kvalitet och säkerhet i ditt arbete. Datavana är meriterande eftersom felsökning till stor del sker via datorbaserade analysverktyg. Denna tjänst avser anställning på 100 % med fast månadslön.
Kvalifikationer/egenskaper:
Vi ser gärna att du har arbetat som mekaniker av tunga fordon samt har erfarenhet av fordonsel. Fordonsteknisk utbildning är meriterande men inte ett formellt krav. Du som har gått en fordonsteknisk utbildning och/eller har minst 2-4 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter kommer snabbt att bli effektiv på din nya arbetsplats. Erfarenhet av pneumatik och fordonsel är meriterande.
Vi är också öppna för att anställa dig som är intresserad har erfarenhet av teknik och tycker det skulle vara roligt att jobba med oss.
Dessutom:
• B-körkort
• D-körkort anses meriterande
• Svenska i tal och skrift samt kunskap i engelska
Som person är det viktigt att du är driven, flexibel, lösningsorienterad och ansvarstagande samt att du har ett stort intresse för teknik och fordon. Du har ordningssinne, är noggrann och har lätt för att arbeta både individuellt och i grupp.
Placering:
Just nu söker vi medarbetare i Örnsköldsvik.Publiceringsdatum2025-09-24Om företaget
Docksta Buss och Truck AB är ett verkstadsföretag med huvudfokus på tunga fordon främst bussar och taxifordon. Idag är vi ca 25 medarbetare inom företaget. Verksamheten är fördelad på sju verkstäder från Timrå i söder till Övik i norr som alla ligger i anslutning till Byberg & Nordins depåer vars fordon vi sköter genom ett serviceavtal. Byberg & Nordin Busstrafik AB är ett familjeföretag i tredje generationen. Vår verksamhet inkluderar allt från linjetrafik, skoltrafik, taxi och färdtjänst, gruppresor och expressbusstrafik. Vi är även researrangörer för resor med både buss, flyg och båt i Sverige, Norden och Europa
Byberg & Nordin har närmare 600 medarbetare och drygt 350 fordon.Så ansöker du
Vi jobbar med löpande urval så tjänsterna kan tillsättas innan ansökningstidens utgång.
Tillträde snarast. Vi tillämpar provanställning i 6 månader. Välkommen att ansöka redan idag!
För mer information kring tjänsten kontakta:
Anders Hagström, Teknisk chef, tel: 010-722 03 66
All kontakt med rekryteringsfirmor avböjes vänligen men bestämt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fordonstekniker Timrå". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Byberg & Nordins Busstrafik AB
(org.nr 556290-0372)
Strandgatan 4 (visa karta
)
891 62 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9524725