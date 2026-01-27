Fordonstekniker till Cityverkstaden i Karlstad
Cityverkstaden i Karlstad AB / Maskinreparatörsjobb / Karlstad Visa alla maskinreparatörsjobb i Karlstad
2026-01-27
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cityverkstaden i Karlstad AB i Karlstad
Vill du utvecklas i ett växande bolag och bidra till att vi har nöjdast kunder? Då är det kanske dig vi söker!
Cityverkstaden söker nu en engagerad personbilstekniker för att jobba med alla märken då vi är en stor Meca-verkstad.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Huvuduppgiften kommer vara att utföra servicar enligt tillverkarnas anvisningar, men även att utföra felsökningar och de reparationer som krävs.
Genom ditt engagemang och kunnande hittar du bästa möjliga lösning för varje kund.Publiceringsdatum2026-01-27Kompetenser
Vi vill att du har fordonsteknisk eller annan motsvarande utbildning, flera års branschvana och kan arbeta självständigt och självklart har du B-körkort.Dina personliga egenskaper
Trivs med att ha kundens behov som en självklar utgångspunkt i ditt arbete.
Du har ett professionellt och positivt förhållningssätt.
Vi värdesätter högt att du är en samarbetsinriktad person som förstår betydelsen av ett väl fungerande samarbete.
Vidare ser vi att du har förmågan att arbeta självständigt och en vilja att utvecklas i din yrkesroll.
Stämmer beskrivningen in på dig och du är redo för en ny och stimulerande utmaning så ansöker du enkelt här. Ansök senast 22 februari. Tillträde efter överenskommelse och vi tillämpar 6 månaders provanställning. Urval kommer att ske löpande, och finner vi rätt kandidat kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum passerat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cityverkstaden i Karlstad AB
(org.nr 556559-0972)
Rattgatan 2 (visa karta
)
653 37 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Platschef
Robin Arvholm robin@cityverkstaden.com 054-14 47 77 Jobbnummer
9706836