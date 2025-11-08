Fordonstekniker sökes till bilåterförsäljare
Är du en erfaren fordonstekniker som söker nya spännande utmaningar? Då har vi den perfekta möjligheten för dig!
Vi söker dig som
Vi letar efter dig som strävar efter att fortsätta utvecklas som fordonstekniker. Hos oss kommer du att arbeta på en auktoriserad märkesverkstad, omgiven av ett team av skickliga tekniker. Dina arbetsuppgifter kommer att vara mångfacetterade och inkludera allt från mindre servicearbeten till större reparationer, felsökningar och förebyggande underhåll av personbilar.
Kvalifikationer:
• Du har en formell utbildning inom fordonsteknik eller motsvarande eftergymnasial utbildning.
• Goda dator- och systemvana.
• B-körkort.
• Flytande svenska i tal och skrift alternativt engelska.
Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag nischade inom fordonsbranschen. Vi har nära samarbeten med flera stora verkstäder och bilåterförsäljare i Stockholm.
Tjänsten är på heltid med arbetstider förlagda under dagtid, måndag till fredag. Du kommer att vara anställd som konsult hos Aura Personal och ha en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din anställning.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen? Kontakta ansvarig rekryterare Alexis Camacho på 076 589 00 07. Intervjuer genomförs löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
