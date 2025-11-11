Fordonstekniker/mekaniker till Toyota Karlskrona
2025-11-11
Bilmekaniker/tekniker till Toyota Karlskrona
Vi söker nu en bilmekaniker/tekniker till vår anläggning i Karlskrona.
I din roll som tekniker kommer du att utföra service, reparationer och felsökning.
För denna tjänst ska du ha fordonsteknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Det är stor fördel om du varit i en liknade befattning eller har erfarenhet av Toyota.
Körkort B är ett krav.
Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
Du är noggrann och kvalitetsmedveten. Du vill alltid leverera ett arbete med högsta kvalité.
Anställningen är tillsvidare och på heltid.
Är du rätt person för oss, tveka inte, skicka din ansökan med referenser redan idag.
Du skickar din ansökan med referenser till: jobb@toyotasydost.se
Bil och Motor i Sydost AB är auktoriserad återförsäljare för Toyota. Vi representeras idag på orterna Vetlanda, Ystad, Karlskrona, Kalmar, Karlshamn och Västervik.
Vi är ett fullserviceföretag som bedriver verksamhet inom både nybils- och begagnatförsäljning. Du möter glada, sociala och rutinerade Toyota-personal i försäljning, kundmottagning och verkstad.
Kunden är alltid i fokus för oss på Toyota. Nöjda kunder är vår utgångspunkt och fullständig kundnöjdhet är vårt mål. Vi vill att det ska vara enkelt att äga en Toyota och erbjuder därför våra kunder tjänster som garantier, service, försäkringar och finansieringslösningar.
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
