Fordonstekniker/Mekaniker till Nobina Göteborg
Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör inom kollektivtrafik. Varje dag ser vi till att över en miljon människor kommer till jobb, skola och vardag genom hållbara och pålitliga transportlösningar. Vi är ett innovativt bolag som länge legat i framkant - från elektrifiering och elbussar till autonoma fordon och Bus Rapid Transit. I Göteborg kommer vi från sommaren även att ha 17 st nya dubbeldäckare. (diesel)
Är du fordonstekniker/mekaniker och vill arbeta med modern teknik, avancerade fordon och ett uppdrag som faktiskt betyder något?
Då är Nobina platsen för dig.
Som fordonstekniker/Mekaniker hos Nobina har du en nyckelroll i att hålla Sveriges kollektivtrafik rullande. Du arbetar med service, felsökning och reparation av bussar i teknisk framkant - från elektrifierade fordon till framtidens hållbara lösningar.
Det här är en roll för dig som vill mer än bara "skruva". Här får du utvecklas, påverka och vara stolt över det du gör - varje dag.
Därför väljer skickliga tekniker Nobina
Arbeta med modern och avancerad fordonsteknik
Trygg start, tydlig struktur och löpande kompetensutveckling
Specialiserade utbildningar inom elsäkerhet, system och ny teknik
Karriärmöjligheter - som specialist, senior tekniker eller ledare
Ett stabilt och välrenommerat bolag med långsiktig satsning
Vi letar efter dig som:
Teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Gillar att ta ansvar och lösa tekniska problem
Trivs både med självständigt arbete och teamwork
Har B-körkort och meriterande med D-körkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Är bekväm med digitala system och diagnosverktyg
Extra plus om du har erfarenhet av el, batteri, nätverk eller lågspänning - men rätt inställning slår allt.
Nu rekryterar vi fyra (4) fordonstekniker till Nobina Kruthusgatan 7
Varför Nobina?
På Nobina är vi engagerade i att skapa en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare gör skillnad. Våra ledare tar ansvar, fattar modiga beslut och strävar alltid efter att möta våra resenärers och samhällets behov. Genom att vara affärsdrivna och fokusera på helheten strävar vi efter att utveckla vår verksamhet och skapa hållbara lösningar för idag och för framtiden. På ett coachande sätt är vi engagerande. Vår kultur bygger på respekt, vi bryr oss och tar ansvar och vi söker ständigt nya perspektiv för att leverera vårt resenärslöfte.
Vi arbetar med löpande urval - varmt välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nobina Sverige AB
411 04 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort.
