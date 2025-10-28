Fordonstekniker / Mekaniker med erfarenhet inom bilbranschen
Uniflex AB / Maskinreparatörsjobb / Malmö Visa alla maskinreparatörsjobb i Malmö
2025-10-28
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Malmö
, Lund
, Landskrona
, Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Vi söker erfarna fordonstekniker som vill vara en del av Axess Logistics professionella team!Publiceringsdatum2025-10-28Om tjänsten
Är du en tekniskt kunnig person med erfarenhet från bilbranschen och har ett stort intresse för att lösa tekniska problem? Vill du arbeta i en dynamisk och utvecklande miljö? Drivs du av att arbeta strukturerat, metodiskt och har viljan att alltid leverera på topp? Då kan detta vara din nästa utmaning!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som fordonstekniker hos Axess Logistics kommer du att arbeta med att montera, felsöka och åtgärda tekniska problem på fordon. Du kommer även att vara ansvarig för att genomföra kvalitetskontroller och säkerställa att alla arbetsuppgifter utförs enligt gällande standarder och riktlinjer. Tjänsten innebär ett nära samarbete med andra tekniker, där du gemensamt bidrar till hög kvalitet och nöjda kunder.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande kompetens.
• Körkort för manuell växellåda
• Erfarenhet inom bilbranschen, gärna som tekniker eller mekaniker.
• Grundläggande el-kunskap, inklusive förmåga att läsa och tolka el-scheman.
• Språkkunskaper i svenska, både i tal och skrift (merit med kunskaper i engelska).
• God datavana och erfarenhet av att använda diagnostikverktyg.
• God förmåga att diagnostisera och lösa tekniska problem samt genomföra felsökningar.
Om verksamheten
Vi erbjuder:
• En varierande och utvecklande arbetsmiljö.
• Möjligheter att växa och utvecklas inom företaget.
• Ett team av engagerade och erfarna kollegor.
Om du känner att detta är rätt tjänst för dig och har en passion för att arbeta med fordon och teknik, tveka inte att skicka in din ansökan! Intervjuer kommer ske löpande. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
Johan Nordberg johan.nordberg@uniflex.se
