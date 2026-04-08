Fordonstekniker / Mekaniker med erfarenhet inom bilbranschen
2026-04-08
Vi söker erfarna fordonstekniker som vill vara en del av Axess Logistics professionella team!Publiceringsdatum2026-04-08Om tjänsten
Är du en tekniskt kunnig person med erfarenhet från bilbranschen och har ett stort intresse för att lösa tekniska problem? Vill du arbeta i en dynamisk och utvecklande miljö? Drivs du av att arbeta strukturerat, metodiskt och har viljan att alltid leverera på topp? Då kan detta vara din nästa utmaning!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som fordonstekniker hos Axess Logistics kommer du att arbeta med att montera, felsöka och åtgärda tekniska problem på fordon. Du kommer även att vara ansvarig för att genomföra kvalitetskontroller och säkerställa att alla arbetsuppgifter utförs enligt gällande standarder och riktlinjer. Tjänsten innebär ett nära samarbete med andra tekniker, där du gemensamt bidrar till hög kvalitet och nöjda kunder.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande kompetens.
• Körkort för manuell växellåda
• Erfarenhet inom bilbranschen, gärna som tekniker eller mekaniker.
• Grundläggande el-kunskap, inklusive förmåga att läsa och tolka el-scheman.
• Språkkunskaper i svenska, både i tal och skrift (merit med kunskaper i engelska).
• God datavana och erfarenhet av att använda diagnostikverktyg.
• God förmåga att diagnostisera och lösa tekniska problem samt genomföra felsökningar.
Om verksamheten
Vi erbjuder:
• En varierande och utvecklande arbetsmiljö.
• Möjligheter att växa och utvecklas inom företaget.
• Ett team av engagerade och erfarna kollegor.
Om du känner att detta är rätt tjänst för dig och har en passion för att arbeta med fordon och teknik, tveka inte att skicka in din ansökan! Intervjuer kommer ske löpande.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://uniflex.se/
Bures gata 11 (visa karta
)
215 33 MALMÖ
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Axess Logistics
Johan Nordberg
9842868