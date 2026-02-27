Fordonstekniker med passion för felsökning till Umeå
Professionals Nord Luleå AB / Maskinreparatörsjobb / Umeå Visa alla maskinreparatörsjobb i Umeå
2026-02-27
Är du tekniskt nyfiken och drivs av att lösa problem? Vill du arbeta i en modern och väletablerad verkstad där din kompetens värdesätts, där beslutsvägarna är korta och där du har stort eget mandat? Nu söker Kurres Bil & Rep i Umeå en fordonstekniker med inriktning mot avancerad felsökning.
Hos Kurres blir du en del av ett familjärt team där alla syns och där din tekniska expertis gör verklig skillnad - både för kunderna och för verksamheten. Här får du arbeta med varierande uppdrag, allt från kvalificerad diagnostik till tekniskt avancerade lösningar, i en verkstad som är ansluten till Autoexperten. Det ger dig tillgång till utbildningar, teknisk support och ett starkt branschnätverk som ständigt utvecklar din kompetens.
Det här är en arbetsplats för dig som vill ha mer än bara ett jobb - du får frihet under ansvar, möjlighet att påverka din arbetsdag och vara med och bidra i ett mindre bolag där kvalitet, yrkesstolthet och gemenskap står i centrum. Här blir du en viktig nyckelperson med förtroende och inflytande.
Information om tjänsten
Kurres Bil & Rep grundades 1991 och har sedan dess byggt upp ett starkt förtroende hos sina kunder genom personlig service och hög kvalitet. Verkstaden är belägen på Ersboda i Umeå och är en godkänd bilverkstad ansluten till Autoexperten.
Här erbjuds service för alla bilmärken. Teamet består idag av fem personer där gemenskap, frihet under ansvar och platta beslutsvägar är en självklar del av vardagen - här är varje medarbetare viktig och arbetar efter stor frihet under ansvar. För att du ska få bästa möjliga start erbjuds en trygg och strukturerad introduktion där du får komma in i både företaget, arbetssätten och rollen på ett bra sätt, med stöd från erfarna kollegor.
Rekryteringen hanteras av Professionals Nord. Kurres Bil & Reps önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till hanna.degerhall@pn.se Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
I rollen som fordonstekniker arbetar du brett och kvalificerat med:
Avancerad felsökning och diagnostik
Elektronik- och styrsystemsrelaterade problem
Teknisk analys samt åtgärds- och lösningsförslag
Service och reparationer av alla bilmärken
Kamremmar, bromsar, fjädring och AC-system
Arbete med moderna diagnosverktyg
Företagskunder samt viss skaderelaterad reparation
Du planerar och genomför ditt arbete med stor frihet under ansvar och har nära samarbete med både kollegor och kundmottagning. Rollen passar dig som vill förstå helheten - varför felet uppstår, hur systemen samverkar och hur du hittar den mest hållbara lösningen.
Tjänsten är på heltid, måndag-fredag 07:00-16:00.
Vi söker dig som
Har några års erfarenhet som fordonstekniker
Är trygg inom diagnostik och teknisk felsökning
Har B-körkort
Talar och skriver svenska
Har ett rent belastningsregister
Meriterande är certifieringar inom AC, hybrid eller annan fordonsteknisk vidareutbildning.
Som person är du lösningsorienterad, självgående och trivs i en miljö där kompetens och ansvar går hand i hand. Du uppskattar att arbeta i ett mindre team där din röst hörs och där beslutsvägarna är korta.
För tjänsten krävs ett godkänt utdrag ur belastningsregistret. Bakgrundskontroll kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen och en förutsättning för anställning är att belastningsregistret är utan anmärkning.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Umeå, Ersboda
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Hanna Degerhäll / hanna.degerhall@pn.se
