Fordonstekniker / Diagnostekniker till nybilsverkstad i Stockholm
2026-02-15
Är du den som hittar felet när andra ger upp?
Vi söker en erfaren tekniker med inriktning diagnos till en auktoriserad nybilsverkstad i Stockholm. Här får du arbeta med avancerad felsökning på marknadens mest tillförlitliga bilar - inklusive världsledande hybridteknik som ständigt utvecklas. Om du är den som kollegorna vänder sig till när det blir riktigt knepigt, då vill vi prata med dig.Arbetsuppgifter
Som diagnostekniker hos oss är du verkstadens specialist. Du arbetar med kvalificerad felsökning, avancerad diagnos och komplexa reparationer som kräver djup teknisk förståelse. Du analyserar felkoder, spårar intermittenta problem och säkerställer att varje bil lämnar verkstaden i toppskick.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Avancerad elektronisk felsökning och diagnostisering
• Arbete med hybridsystem och högvoltkomponenter
• Felsökning av ADAS och förarassistanssystem
• Mjukvaruuppdateringar och kalibreringProfil
Vi söker dig som har:
• Några års erfarenhet som fordonstekniker med inriktning mot diagnos och felsökning
• Meriterande erfarenheter är att ha jobbat med Citroën, Peugeot och Toyota
• Högvoltsbehörighet eller erfarenhet av hybridfordon (meriterande)
• Goda IT-kunskaper och vana vid diagnosverktyg, gärna Kobra eller liknande system
Som person är du analytisk, metodisk och har en genuin nyfikenhet för teknik - du ger dig inte förrän du hittat grundorsaken.
Vi erbjuder
• Ett kvalificerat och utmanande arbete på en auktoriserad nybilsverkstad
• Möjlighet att jobba med den senaste tekniken inom hybrid, el och uppkopplade fordon
• Löpande utbildning och certifieringar
• En stabil och trivsam arbetsplats med friskvårdsbidrag och företagshälsovård
• Möjlighet att växa i din roll
Boka en intervju och testa dina fordonstekniska kunskaper.
Övrig information
Språk: Svenska och läsa instruktioner på engelska
