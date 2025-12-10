Fordonssamordnare till Verdis kommande uppdrag
2025-12-10
Är du en skicklig administratör med teknisk förståelse och vana vid komplexa system? Vill du arbeta nära verksamhetens fordonsflotta och få en viktig roll i att säkerställa att både drift och digitala processer fungerar sömlöst? Då kan denna roll vara nästa steg för dig.
Verdis är en ledande aktör inom avfallsbranschen och vi ansvarar för att leverera högkvalitativa tjänster till våra uppdragsgivare. Vi är stolta över vårt engagemang för att upprätthålla miljövänliga lösningar och att främja en hållbar framtid genom att hantera avfall på ett ansvarsfullt sätt.
Verdis växer och har från april 2026 ansvaret för avfallsinsamlingen i Bromma, med Stockholm Vatten och Avfall som uppdragsgivare och samarbetspartner. Till detta uppdrag söker vi nu en Fordonssamordnare, som kommer att ha en nyckelroll kopplat till avdelningens fordonsflotta och de olika system som hanterar digital tömningsregistrering. Publiceringsdatum2025-12-10Om tjänsten
Som fordonssamordnare säkerställer du att avdelningens fordon - inklusive chassi och påbyggnader och digital utrustning - fungerar och används korrekt. Du utvecklar och följer upp rutiner för underhåll och säkerställer att system, digitala sändningar och kommunikation kopplat till fordon och tömningar sker felfritt. Du arbetar nära produktionschef, arbetsledare och andra funktioner på depån, och är en central del i att säkerställa att våra uppdrag gentemot uppdragsgivaren uppfylls med hög kvalitet.
Övriga arbetsuppgifter:
- Felsökning och uppföljning av dataflöden kopplat till registreringar.
- Analys och återrapportering kopplat till digital tömningsregistrering gentemot uppdragsgivaren.
- Genomförande av okulära kontroller av fordon, påbyggnad och vågar.
- Löpande kontakt med uppdragsgivare kring registreringar, vikter och avvikelsehantering.
- Samverkan med leverantörer, verkstäder och andra externa parter.
- Administration i Verdis och uppdragsgivarens system.
- Koordination av service, underhåll, besiktningar och vågkontroller.
- Ansvar för upplägg och genomförande av fordonsutbildningar.
- Utbildning nya miljöarbetare inom lokala fordon och digital tömningsregistrering.
Vi söker dig som:
- Har en bakgrund inom transport- eller avfallsbranschen och gedigen kunskap om tunga fordon (inklusive chassi och påbyggnad) samt relevanta lagar och regler.
- Har erfarenhet av att arbeta med hårdvara och utrustning kopplad till digital registrering.
- Har mycket god systemvana och stark administrativ förmåga.
- Erfarenhet av uppföljning av dataflöden, t.ex. digital tömningsregistrering eller motsvarande samt felsökning av systemkommunikation.
- Innehar B-körkort - C-körkort är meriterande.
För att lyckas och trivas i den här rollen ser vi att du:
- Är strukturerad, noggrann och analytisk, med förmåga att lösa problem på ett metodiskt och effektivt sätt.
- Är kommunikativ och trygg i dialog med såväl kollegor som externa parter.
- Är självgående och van att planera och prioritera ditt arbete, samtidigt som du är en samarbetsinriktad lagspelare.
- Är engagerad, ansvarstagande och uthållig i ditt arbetssätt.
- Har ett tekniskt intresse och drivs av att utveckla rutiner, system och arbetssätt.
Kunskap om eldrivna fordon är mycket meriterande. Har du tidigare erfarenhet av arbete i enlighet med 5S och daglig styrning är detta också meriterande.Övrig information
Stationeringsort: Insamlingsuppdraget utgår ifrån vår nya depå i Veddesta, Järfälla
Tillträde: Februari 2026
Är du en ambitiös och kompetent ledare som delar vår passion för att göra skillnad? Ansök idag!
Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
eller rekryterande chef Steven Yang på 08-408 081 53.
Vi är en ledande aktör inom miljöbranschen som arbetar med insamling och transport av avfall. Vår ambition är att alltid leverera hållbara lösningar och bidra till ett grönare samhälle. Med våra tjänster når vi ut till ungefär 1,5 miljoner människor i ett trettiotal kommuner i Sverige.
Våra medarbetare spelar en avgörande roll i vår framgång - varje dag bidrar de med sitt engagemang, sin kunskap och sitt starka driv för att skapa hållbara förbättringar. Hos oss är arbetskulturen präglad av samarbete, innovation och en gemensam strävan efter en grönare framtid.
Vill du bli en del av vårt team och bidra till en hållbar utveckling? Välkommen med din ansökan! Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Verdis AB
