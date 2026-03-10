Fordonssamordnare sökes till Ambulanssjukvård och sjukresor Halland
2026-03-10
I rollen som fordonssamordnare avlastar du avdelningschefer och verksamhetsutvecklare i fordonsfrågor. Din funktion innebär att hålla samman hantering av fordonsparken och utgöra en supportlina till verksamheten vid driftstörning. Fordonsparken består av cirka 50 fordon och som fordonssamordnare verkar du inom ambulanssjukvården och sjukresor inom hela Halland.
Uppdraget innebär bland annat:
- Teknisk samordning gällande fordonsfrågor
- Administrera fordon inom ASH (ambulans och sjukresefordon)
- Ansvara för att ha en samlad lägesbild över fordonsparken
- Koordinering och planering av fordonsparken, t.ex. planerande av verkstadsbesök, transport till och från serviceverkstäder
- Kontaktväg till fordonsverkstäder och leverantörer rörande fordon
- Hantering/kontroll av tankrapporter
- Kontroll av inkomna fakturor
- Dagligt stöd till verksamheten gällande driftstörning/felsökning/åtgärd
- Delta i utvecklingsfrågor gällande fordon
- Delta med stöd i upphandlingar utifrån specialistkunskap om fordonen
- Övriga fordonsrelaterade uppdrag från ansvarig chef/arbetsledare
Rollen är under utveckling och kan komma att förändras i takt med verksamhetens behov. Vi ser därför gärna att du vill vara med och påverka hur uppdraget utformas och bidra till att sätta din egen prägel på tjänsten.KvalifikationerKvalifikationer
- Gymnasieutbildning inom teknik och fordon eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- B- och C1-körkort
- God datorvana
- Goda kunskaper i Officeprogrammet
- Erfarenhet av arbete med fakturor
Meriterande
- Erfarenhet av arbete inom ambulans- och sjukresor eller liknande område
- Kunskaper i Fakturasystemet Agresso
Du har god operativ förmåga och god förmåga att arbeta med logistik. Vi ser även att du kan uttrycka dig i svenska språket, i såväl tal som skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
för att läsa mer om de förmåner vi kan erbjuda dig som anställd.
för att läsa mer om de förmåner vi kan erbjuda dig som anställd.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
