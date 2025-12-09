Fordonssamordnare - praktiskt och administrativt ansvar
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Vi söker nu en Fordonssamordnare till vår produktionsenhet i Karlskoga. Du kommer att vara stationerad på Björkborns Industriområde där produktion av missil- och understödsprodukter sker. Produktionsenheten består av många olika medarbetare, och i denna roll blir du en central del i att samordna och säkerställa att vår fordonsflotta fungerar på ett säkert, effektivt och driftsäkert sätt. Som Fordonssamordnare kombinerar du praktiskt arbete med administrativt ansvar, där planering, koordinering och dokumentation är viktiga delar av vardagen.
Rollen omfattar även ansvar för våra enheter i Östergötland, vilket innebär att resor mellan orterna förekommer regelbundet.
Din roll
Som Fordonssamordnare ansvarar du för att fordonsflottan fungerar optimalt i hela verksamheten. Du arbetar med både praktiska insatser och planering, där du genomför kontroller, enklare reparationer och felsökning, samtidigt som du planerar större åtgärder tillsammans med externa verkstäder och leverantörer. Din vardag innebär att följa upp fordonsstatus, hantera serviceintervaller och säkerställa att alla fordon uppfyller gällande krav och besiktningsregler.
Du arbetar förebyggande genom att upprätta och följa rutiner för underhåll och service, och dokumenterar samtliga åtgärder i våra digitala system. Rollen innebär även nära kontakt med interna användare och andra avdelningar för att säkerställa att verksamhetens behov av transporter och fordonsresurser alltid tillgodoses.Publiceringsdatum2025-12-09Profil
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och driven med ett starkt intresse för ordning och säkerhet. Du trivs med att kombinera praktiska arbetsuppgifter med administrativt arbete och har förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du samarbetar effektivt med andra.
Vi ser gärna att du har 1-3 års erfarenhet av arbete relaterat till fordon, drift, service eller liknande teknisk verksamhet.
Du har god datorvana och är bekväm med digitala system, och du har en hög förändringsbenägenhet som gör att du snabbt kan anpassa dig till nya rutiner och arbetssätt. Du har ett intresse för fordon och en naturlig fallenhet för att identifiera och åtgärda problem, och som person är du serviceinriktad med tydlig kommunikationsförmåga.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är ett krav. Vi ser också att du gärna har erfarenhet från fordonsservice, tekniskt arbete eller liknande praktiska yrken. Vi kommer även lägga stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Dock kommer annonsen ligga publicerad över jul- och nyårshelgerna och en bit in i januari och återkoppling kan därför komma att dröja.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Ersättning
