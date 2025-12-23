Fordonsmontör | Volvo Cars | Göteborg
2025-12-23
Är du på jakt efter ett jobb som ständigt bjuder på intressanta arbetsuppgifter och nya utmaningar? Skulle du vilja jobba tillsammans med ett sammansvetsat och prestigelöst team? Då kan det vara just dig vi letar efter! Just nu söker vi på Lernia fordonsmontörer till Volvo Cars i Göteborg!
Om uppdraget
• Tillträde: omgående eller enligt överenskommelse
• Visstidsanställning
• Heltid
• Göteborg, Torslanda
• Tillgängliga skift: dag, kväll, natt, 2-skiftPubliceringsdatum2025-12-23Om tjänsten
Som fordonsmontör kommer du att spela en central roll i monteringsprocessen där olika bildelar sätts samman till högkvalitativa fordon. Du kommer att arbeta på en dynamisk produktionslinje där du förväntas utföra olika uppgifter beroende på din placering i fabriken.Dina arbetsuppgifter
• Montera olika komponenter såsom dörrar, kablage, växellådor, paneler och andra fordons delar.
• Utföra noggranna kvalitetskontroller för att säkerställa att varje del är korrekt monterad och uppfyller Volvo Cars höga standarder.
• Arbeta effektivt i team som består av 5 till 15 personer för att upprätthålla ett smidigt produktionsflöde och leverera kvalitetsfordon i tid.
Volvo tillhör premiumsegmentet av bilar, med stark profilering kring kvalitet, säkerhet och miljö. Utöver en rolig arbetsplats och stimulerande arbetsuppgifter erbjuder Volvo Cars som uppdragsgivare även goda förmåner och bra utvecklingsmöjligheter.
Om dig
För att vara behörig att arbeta på Volvo krävs godkänt (eller lägst E) i följande ämnen:
• Matematik a/1, Samhällskunskap a/1, Svenska a/1 eller svenska som andraspråk a/1 & Engelska a/5
Viktigt att din ansökan innehåller dokument ovan för att vi ska kunna göra en rättvis bedömning.
För att göra ett bra arbete som fordonsmontör är det en fördel att du:
• Trivs att utföra fysiskt krävande arbetsuppgifter
• Är en lagspelare
• Har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
• Gillar att arbeta i ett högt tempo
För såväl oss på Lernia som Volvo Cars är det viktigt med jämställdhet och mångfald och därför ser vi gärna sökanden av olika kön och bakgrund!
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. I detta uppdrag får du möjlighet att köpa ett rabatterat gymkort på SATS, som ligger nära Volvo Cars. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Såhär beskriver våra nuvarande konsulter jobbet på Volvo Cars:
• Bra kollegor och sammanhållning
• Varierande arbetsuppgifter
• Man är aktiv
• Stark gemenskap
• Bra lagledare
• Utvecklingsmöjligheter
• Bra balans mellan arbete och fritid
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan, svara på frågorna och bifoga ditt senaste CV, giltig legitimation och gymnasiebetyg. Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Skulle du behöva komplettera din ansökan eller har övriga frågor om processen så ber vi dig maila till bemanning@lernia.se
. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. På grund av hög mailvolym kan svarstiden ibland vara något längre än vanligt. Ersättning
