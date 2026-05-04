Fordonsmontör/Mekaniker till hållbara transporter i Eskilstuna
Kunden är en etablerad aktör inom hållbara transportlösningar och arbetar med effektiva flöden för gods över längre avstånd. Verksamheten bidrar till att minska klimatpåverkan genom att erbjuda resurseffektiva alternativ inom transportsektorn. Inom den tekniska verksamheten arbetar kunden med underhåll och utveckling av fordon och utrustning. Fokus ligger på kvalitet, säkerhet och att skapa stabila och driftsäkra leveranser över tid.
Vad erbjuder rollen?
Som fordonsmontör/mekaniker arbetar du med:
Mekaniskt underhåll, service och reparationer av fordon
Felsökning, översyner och tillsyn av utrustning
Arbete med mekanik i första hand, men även enklare el och pneumatik
Dokumentation, rapportering av avvikelser och förbättringsarbete
Ansvar för verkstadens maskiner, verktyg och ordning
Arbetet är praktiskt, varierat och stundtals fysiskt, med fokus på noggrannhet och säkerhet. Arbetstiderna är dagtid.
Vem är du?
Du som trivs i en teknisk och hands-on roll, tar ansvar och gillar problemlösning. Vi ser gärna att du har:
Flerårig erfarenhet av mekaniskt arbete, t.ex. som bilmekaniker, industrimekaniker eller liknandet
Erfarenhet från verkstad eller produktion
Mycket god verktygsvana och förmåga att självständigt planera och genomföra arbetsuppgifter
Erfarenhet från produktions- eller verkstadsmiljö, där arbetet stundtals är fysiskt krävande
Meriterande: truckkort, traverskort, hjullastare eller skylift.
Är detta din perfekta match?
Är du nyfiken, driven och tekniskt intresserad? Trivs du med praktiskt arbete, reparation/underhåll och felsökning samt att ta ansvar i team? Då kan du vara den perfekta personen för den här rollen! Hos oss får du en långsiktig anställning med trygghet och förmåner. Du blir anställd av oss och arbetar uthyrd på uppdrag hos vår kund, med möjlighet till förlängning och fortsatt anställning direkt via kunden efter avslutat uppdrag.
Vi erbjuder en trygg arbetsplats med kollektivavtal, ett engagerat team och ett arbete där du får arbeta med avancerad teknik, utveckla din kompetens och göra skillnad i en framtidsbransch. Här får du möjlighet att växa i din yrkesroll, bygga erfarenhet och bidra till ett hållbart transportsystem.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är xx. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna xx på xx@effektiv.se
eller xx@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7673840-1978944". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Väst
