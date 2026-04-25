Fordonsmontör - Car Assembly Technician hos Zenvo Automotive
de Miranda & Partner AB / Fordonsmontörsjobb / Malmö Visa alla fordonsmontörsjobb i Malmö
2026-04-25
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos de Miranda & Partner AB i Malmö
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Bygg något få i världen får vara med om
Hos Zenvo Automotive bygger vi inte vanliga bilar. Vi bygger några av världens mest exklusiva och tekniskt avancerade hyperbilar med passion, precision och stolthet i varje detalj.
Nu söker vi dig som vill arbeta praktiskt, nära produkten och vara med när våra bilar tar form tillsammans med ett engagerat team där kunnande, samarbete och kvalitet betyder allt.
Kanske arbetar du idag som bilmekaniker, motorsporttekniker, flygtekniker eller med annan avancerad montering. Kanske söker du nästa steg, en plats där ditt hantverk verkligen uppskattas och där det du bygger sticker ut på riktigt.
Om rollen
Som Fordonsmontör hos oss blir du en viktig del av teamet som bygger våra hyperbilar från grunden.
Du arbetar med montering, inpassning, installation, justering och färdigställande av fordon i absolut toppklass. Du arbetar med allt från chassi, mekanik och elsystem till detaljfinish, problemlösning och slutmontering inför test.
Det här är en roll för dig som gillar att arbeta med händerna, tänka lösningsorienterat och känna stolthet när något är färdigt på riktigt. Publiceringsdatum2026-04-25Dina arbetsuppgifter
Montera mekaniska, elektriska och strukturella komponenter
Bygga fordon från chassi till färdig testklar bil
Arbeta efter ritningar, instruktioner och tekniskt underlag
Kabeldragning, inpassning, justering och finmontering
Felsöka och lösa praktiska utmaningar tillsammans med ingenjörer och kollegor
Delta vid tester, förbättringar och utvecklingsarbete
Bidra till ordning, kvalitet och ett starkt lagarbete i verkstaden
Vi söker dig som
Trivs i en praktisk roll där du får skapa resultat varje dag och känner stolthet i det du gör. Du är noggrann, har öga för detaljer som andra lätt missar och uppskattar kvalitet, ordning och struktur i ditt arbete. Du tycker om att samarbeta med andra, delar gärna med dig av din kunskap och bidrar till en god laganda. Du tar ansvar, hjälper till där det behövs och motiveras av att vara med och bygga något utöver det vanliga.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av fordonsmontering, motorsport eller andra tekniska miljöer där precision och kvalitet är avgörande
Stark mekanisk förståelse och ett gott öga för detaljer
Vana av att arbeta utifrån ritningar, arbetsinstruktioner och muntliga anvisningar
Ett initiativtagande och praktiskt arbetssätt med fokus på kvalitet och samarbete
Förmåga att trivas i en verkstadsmiljö där tempot stundtals är högt och arbetet utvecklas löpande
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Kunskaper i danska är meriterande men inget krav.
B-körkort
Rollen som fordonsmontör är knuten till Zenvo Automotives huvudkontor och verkstad i Præstø på södra Själland, sydost om Köpenhamn, och anställningen sker i Danmark. Præstø ligger inom pendlingsavstånd från Skåne, cirka 1 timme och 20 minuter från Malmö och cirka 1 timme och 45 minuter från Helsingborg.
Anställningen kommer inledas med provanställning om 3 månader
Därför trivs man hos Zenvo
Hos oss blir du en del av ett växande företag med korta vägar, stark laganda och stor stolthet i det vi bygger. Vi tror på skickliga människor, prestigelöst samarbete och en arbetsmiljö där alla bidrar.
Du får arbeta nära produkten, nära besluten och tillsammans med människor som bryr sig om både resultatet och varandra.
Intresserad?
I denna rekrytering samarbetar Zenvo Automotive med EmploAI och de Miranda & Partner.
Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt, då vi arbetar med ett löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen den 19 maj.
Om du vill veta mer om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Pernilla Nicklasson, pernilla@demirandapartner.se
eller via ai@emploai.se
.
Denmarks Only Hypercar
Founded in 2007 by two passionate car enthusiast. The name Zenvo comes from the combination of our two founders names. Built on the picturesque Danish island of Zealand, one hour south of Copenhagen Zenvo has been producing artisan hypercars for over 15 years.
Danish By Design
Chief designer Christian Brandt and his team take inspiration from the rich history of Danish design, thanks to the principles of masters like Arne Jacobsen that focus on the use of negative space.
Individuality
Completed in 2008, our first prototype would become the Zenvo ST1, a supercharged and turbocharged car that today sits proudly at the factory in Præstø where it was built. The next model was the TS1 that was powered by a twin supercharged V8. This in-house developed powertrain would become the heart of all Zenvo cars right up to the current Zenvo TSR-GT.
The Future
At the beginning of 2023 we publicly announced Aurora, a new chapter in the story of Zenvo Automotive. A V12 quad-turbocharged hypercar packaged in a sophisticated yet beautiful, carbon monocoque chassis. Just 100 Aurora models will be built and will mark the start of the future of Zenvo's intentions as Denmark's only hypercar brand. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette er et heltidsjobb.
(org.nr 559496-5633)
Wennerbergs gränd (visa karta
)
218 45 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR-konsult
Pernilla Nicklasson pernilla@demirandapartner.se
9875974