Fordonsmekaniker till Stockholm Bromma Airport!
2026-04-23
Vill du jobba med fordon i en spännande och viktig miljö? Som fordonsmekaniker på Bromma Stockholm Airport blir du en del av ett sammansvetsat team som ser till att flygplatsens fordon fungerar året runt - dygnet runt.
Vad innebär rollen?
Enheten Fordon har ett viktigt och framtidsinriktat uppdrag att serva, reparera och underhålla Bromma Stockholms Airports fordonspark med noll fossilt koldioxidutsläpp, elektrifiering och automation i fokus. Vi arbetar för att flygplatsens utrustnings- och fordonspark skall fungera utan driftstörningar, dygnet runt - året runt.
I rollen som Fordonsmekaniker blir du en nyckelspelare och ansvarar bland annat för att utföra förebyggande, avhjälpande och planerade underhållsåtgärder samt reparationer på flygplatsens fordon, maskiner, redskap och utrustning.
Du och ditt team ansvarar för fordonen i vår fordonspark som till stor del består av flygplatsspecifik utrustning anpassad för snö- och halkbekämpning, tunga fordon som till exempel lastbilar, bussar, brandbilar, dumprar, och entreprenadmaskiner. Det finns även eltruckar, bagagevagnar, flygplanstrappor, lätta transportfordon, och personbilar. I denna tjänst får du ett varierande och spännande uppdrag där ingen dag är den andra lik.
Tjänsten innefattar beredskap, vilket innebär att du vid behov kan bli inkallad utanför ordinarie arbetstid för att hantera akuta ärenden och säkerställa att verksamheten rullar på dygnet runt.
Vem är du?
Vi ser att du har:
B körkort.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
God datorvana.
Gymnasiekompetens som fordonstekniker.
Några års erfarenhet av att arbeta som mekaniker med tunga fordon.
Kunskap om fordonselektronik, hydraulik och pneumatik.
Meriterande:
C-körkort.
Som person bör du ha ett starkt tekniskt intresse och en mycket god förmåga att samarbeta med andra. Med din flexibilitet och strukturerade sätt att arbeta hanterar du effektivt både planerade uppgifter och akuta situationer. Du har dessutom en god servicekänsla och är skicklig på att kommunicera med olika typer av kunder.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du ett varierande och tekniskt utmanande arbete i hjärtat av Bromma Stockholm Airport med ett engagerat team runt dig.
Swedavia lägger stor vikt vid att vara ett ansvarsfullt företag och en attraktiv arbetsgivare som värnar om sina medarbetare. Vi har ett antal förmåner som gäller allt från friskvård, kollektivtrafik, pension och försäkringar och olika rabatter. Här kan du läsa om några av våra förmåner vi erbjuder - Förmåner | Om Swedavia
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Alexandros Vlachos på 070-157 06 73 eller alexandros.vlachos@swedavia.se
Albir Malki på 070-8377699 eller albir.malki@swedavia.se
Sista ansökningsdag är den 4 maj, urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare så tveka inte att söka redan idag!
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad - läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. För vissa tjänster även en säkerhetsprövning. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen. Så ansöker du
