Fordonsmekaniker till lätta hjulfordon/marin Markverkstad Skaraborg
Försvarsmakten / Maskinreparatörsjobb / Karlsborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Karlsborg
2026-07-02
, Tibro
, Vadstena
, Hjo
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Karlsborg
, Haninge
, Motala
, Skövde
, Mjölby
eller i hela Sverige
Har du en utbildning inom fordonsteknik och har ett antal års erfarenhet från fordonsreparationer? Har du ett allmänt teknikintresse och tycker om att arbeta i verkstadsmiljö? Hos oss finns en unik möjlighet att utveckla dina kunskaper inom olika fordonsmodeller och annan materiel.
Markverkstad Skaraborg
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och du ha möjlighet att ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv.
Markverkstad Skaraborg är en avdelning inom Markverkstadsenheten och har ca 120 medarbetare inom olika detaljområden i Karlsborg samt på Såtenäs. Vårt uppdrag är att utföra underhåll på Försvarsmaktens markmateriel, flygbasmateriel och levererar tekniskt systemstöd. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, modifieringar, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning.
Du kommer att tillhöra detaljen Lätta Hjulfordon/Marin och arbeta med ca 14 andra mekaniker samt vara en del av ett team som arbetar tillsammans och stöttar varandra. Alla är lika viktiga och arbetet uppmanar till samarbete där man delger kunskap med varandra.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som mekaniker arbetar du huvudsakligen med service, felsökning, reparation och underhåll av olika typer av fordon samt andra typer av objekt och marina enheter. Då vi inte är jämförbara med en civil märkesverkstad använder vi generella diagnosutrusningar i huvudsak vid felsökning etc. Inriktningen hos oss är segmentet lätta hjulfordon/marin med stor variation på objekt som t.ex. standardbilar, terrängbilar, patrullfordon av olika slag, lätta lastbilar, snöskoter, släpfordon, båtar av olika typer inkl. motorer samt alla typer av småmaskiner som används inom Försvarsmakten.
KRAV Publiceringsdatum2026-07-02Kvalifikationer
Du har lägst två- eller treårig godkänd gymnasieutbildning inom fordonsteknik, inriktning fordon eller annan utbildning/kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet som vi bedömer som likvärdig
Några års erfarenhet av att reparera samt underhålla fordon
B-Körkort
God datorvanaDina personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs med att arbeta självständigt och som är van vid att ta stort eget ansvar för dina uppgifter. Det är även viktigt att du har god samarbetsförmåga med kollegor då ni löpande hjälper varandra samt kommer att arbeta i team med gemensamma uppgifter.
För att lyckas i rollen är det av vikt att du är serviceinriktad samt att du har en förmåga att se lösningar som ger en positiv upplevelse för våra kunder vid verkstaden. Rollen kan ibland innebära ett högt tempo, vi ser därför att du behöver vara stresstålig samt ha en god förmåga att själv eller gemensamt prioritera arbetsuppgifterna. Vi söker dig som har en positiv attityd till arbetet vi utför för i huvudsak Försvarsmakten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se)
MERITERANDE
Erfarenhet av Försvarsmaktens materiel och fordon
Erfarenhet av arbete med fordonsel/elektronik och diagnos
Försvarsmaktens mekanikerutbildning på något materielsystem alternativt systemteknikerutbildning
Körkort BE, C, CE, Truck/Travers, BE, A
Goda kunskaper i engelskaÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid, dagtid
Arbetsort: Karlsborg
Tillträdesdatum: Snarast efter överenskommelse
Tjänsten är en civil befattning och krigsplacering sker på arbetsstället. Arbetet medför krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes.
Då vi löpande får in ny materiel som skall hanteras ser vi att du är aktiv och tar de möjligheter vi ger i form av kompetensutveckling inom de områden som vår verksamhet kräver samt har behov av.
Utbildning för tjänsten genomförs huvudsakligen av Försvarsmaktens Tekniska Skola i Halmstad, men kan även utföras av andra utbildningsleverantörer både lokalt eller på annan ort. Du behöver därför vara beredd på att resor kan förekomma under anställningen.
Upplysningar om befattningen
Detaljchef Anders Jakobsson telefon 072-156 61 92
Fackliga företrädare
SEKO: Irene Ström
Saco-S: Ali Hemen
OFR-S: Tony Svensson
AST OF: Birger Hedman
Samtliga kontaktas via tfn 08-788 75 00.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-09. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
546 30 KARLSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9988233