Fordonsmekaniker sökes till markverkstaden i Revingehed
2025-12-19
Har du några års erfarenhet som mekaniker? Har du ett stort teknikintresse och tycker om att arbeta varierat? Vill du vara med i vår expansion för ett starkare försvar? Då kan du vara mekanikern vi söker till Revingehed.
Vad kan vi erbjuda dig
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter till att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och du har möjlighet att ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv.
Markverkstad Syd
Markverkstaden Syd är en avdelning inom Markverkstadsenheten (MvE) som tillhör Arméstabe. MvE utför underhåller på Försvarsmaktens mark/flygbasmateriel och levererar tekniskt systemstöd. Markverkstadsenheten levererar tjänsterenligt kundkrav.
Du kommer att tillhöra Markverkstad Syd som är en Avdelning med 180 medarbetare, som bedriver verksamhet i Revingehed, Ronneby, Karlskrona och på Gotland.
För att veta mer om vad Markverkstaden gör, kolla in denna länk https://youtu.be/jDWtiZdUfSk
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som mekaniker arbetar du huvudsakligen med underhåll, reparation och felsökning på antingen lätta eller tunga hjulfordon, bandvagnar och dess system. Inriktning avgörs beroende på vilken erfarenhet och vilka intressen du som sökande har.
Arbetet innebär både förebyggande och avhjälpande underhåll samt modifiering och ombyggnad utifrån fastställda underlag.
KRAVPubliceringsdatum2025-12-19Kvalifikationer
• Utbildning inom fordonsteknik, eller annan utbildning/kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• B-körkort, gärna högre.Dina personliga egenskaper
Hos oss är det viktigt att du har en positiv attityd till arbetet och verksamheten.
Du är kvalitetsmedveten, arbetar bra i grupp likväl som självständigt, är strukturerad, beslutsam samt gör korrekta avvägningar och prioriteringar.
Vidare är du flexibel och kan med lätthet ställa om ditt fokus och anpassa dig i en föränderlig miljö.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
MERITERANDE
• AC-certifikat.
• Försvarsmaktens mekanikerutbildning.Övrig information
Tillsvidareanställning, heltid/dagtid, som inleds med 6 månaders provanställning.
Varierande arbetstider kan förekomma och vi tillämpar flextidsavtal
Arbetsort: Revingehed.
Tillträdesdatum: snarast efter överenskommelse.
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes.
Tjänsten är en civil befattning.
Arbete med härdplaster kan förekomma på markverkstaden.
Upplysningar om befattningen
Sektionschef Freddie Andersson, tfn. 070- 995 74 79.
Fackliga företrädare
SACO-S: Karin Gällmo
OFR-S: Tony Svensson
SEKO: Irene Ström
OFR-O: Tobias Brandt
Samtliga kontaktas via tfn 08-7887500.
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-31 Din ansökan bör innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
