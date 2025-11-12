Fordonsmekaniker sökes för extrajobb i Hultsfred
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Maskinreparatörsjobb / Hultsfred
2025-11-12
Har du erfarenhet av felsökning och reparationer av fordonsutrustning? Har du ett intresse för service och underhåll? Då kan vi ha tjänsten för dig!
Vår kund är ett internationellt värderingsstyrt möbelföretag med intresse för livet hemma. Till deras produktion i Hultsfred söker vi nu en fordonsmekaniker. I rollen som fordonsmekaniker arbetar du med skötsel av både förebyggande och avhjälpande underhåll samt service på all fordonsutrustning.
Tjänsten är på deltid och arbetstiderna är förlagda under dagtid, 07:00-16:00, alternativt 11:00-16:00. För att vara aktuell för tjänsten bör du ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%.
Detta är ett konsultuppdrag, vilket innebär att du blir anställd hos StudentConsulting, men arbetar hos vår kund i Hultsfred.
DETTA SÖKER VI
För att trivas i rollen som fordonsmekaniker ser vi gärna att du som söker har en gymnasieutbildning inom fordonsprogrammet eller likvärdig arbetserfarenhet inom fordonsmekanik. Har du erfarenhet av att arbeta med tunga fordon är detta meriterande. Vi söker dig som är handlingskraftig och har ett systematiskt arbetssätt där du planerar i förväg och gör tydliga prioriteringar. Som person är du relationsbyggande och trivs med att arbeta i grupp. Krav för tjänsten är goda kunskaper i svenska och engelska. Vidare krav för tjänsten är B-körkort och truckkort, inklusive C2 (hjullastare).
Låter detta som något för dig? Ansök redan idag! Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Nytorpsvägen 10 (visa karta
)
577 39 HULTSFRED Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Natalie Dahlbacka jonkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
9600997